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النيابة العامة توقّع اتفاقية مع مجلس الضمان الصحي لنشر الثقافة الحقوقية

للتوعية من خطر الوقوع في الممارسات الخاطئة لاستخدام وثيقة التأمين

وقّعت النيابة العامة اليوم مع مجلس الضمان الصحي التعاوني اتفاقية لرفع وعي المجتمع بخطر الوقوع في الممارسات الخاطئة لاستخدام وثيقة التأمين أو استغلالها ونشر الثقافة الحقوقية، وذلك بمقر النيابة العامة بالرياض.

وحضر توقيع الاتفاقية التي تهدف إلى تنشيط قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والقطاعات المختلفة انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وكيل النيابة العامة، المساعد الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل، والأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، الدكتور شباب بن سعد الغامدي.

وتضمنت الاتفاقية التأكيد على تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين بما يكفله النظام العام، وتفعيل مبدأ الشراكة لرفع مستوى الوعي في المجتمع من خطر الوقوع في الممارسات الخاطئة لاستخدام وثيقة التأمين أو استغلالها ونشر ثقافة التوعية الحقوقية، ودعم الأنشطة التي ترسخ ذلك وتعززه من خلال تبادل الخبرات والتعاون العملي والمبادرات التوعوية والتثقيفية والأبحاث المشتركة، وتنفيذ عدد من البرامج الأكاديمية والتدريبية والاستشارات.

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النيابة العامة توقّع اتفاقية مع مجلس الضمان الصحي لنشر الثقافة الحقوقية
سبق

وقّعت النيابة العامة اليوم مع مجلس الضمان الصحي التعاوني اتفاقية لرفع وعي المجتمع بخطر الوقوع في الممارسات الخاطئة لاستخدام وثيقة التأمين أو استغلالها ونشر الثقافة الحقوقية، وذلك بمقر النيابة العامة بالرياض.

وحضر توقيع الاتفاقية التي تهدف إلى تنشيط قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والقطاعات المختلفة انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وكيل النيابة العامة، المساعد الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل، والأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، الدكتور شباب بن سعد الغامدي.

وتضمنت الاتفاقية التأكيد على تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين بما يكفله النظام العام، وتفعيل مبدأ الشراكة لرفع مستوى الوعي في المجتمع من خطر الوقوع في الممارسات الخاطئة لاستخدام وثيقة التأمين أو استغلالها ونشر ثقافة التوعية الحقوقية، ودعم الأنشطة التي ترسخ ذلك وتعززه من خلال تبادل الخبرات والتعاون العملي والمبادرات التوعوية والتثقيفية والأبحاث المشتركة، وتنفيذ عدد من البرامج الأكاديمية والتدريبية والاستشارات.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
06:31 PM

النيابة العامة توقّع اتفاقية مع مجلس الضمان الصحي لنشر الثقافة الحقوقية

للتوعية من خطر الوقوع في الممارسات الخاطئة لاستخدام وثيقة التأمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقّعت النيابة العامة اليوم مع مجلس الضمان الصحي التعاوني اتفاقية لرفع وعي المجتمع بخطر الوقوع في الممارسات الخاطئة لاستخدام وثيقة التأمين أو استغلالها ونشر الثقافة الحقوقية، وذلك بمقر النيابة العامة بالرياض.

وحضر توقيع الاتفاقية التي تهدف إلى تنشيط قنوات التواصل بين الأجهزة الحكومية والقطاعات المختلفة انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وكيل النيابة العامة، المساعد الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل، والأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، الدكتور شباب بن سعد الغامدي.

وتضمنت الاتفاقية التأكيد على تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين بما يكفله النظام العام، وتفعيل مبدأ الشراكة لرفع مستوى الوعي في المجتمع من خطر الوقوع في الممارسات الخاطئة لاستخدام وثيقة التأمين أو استغلالها ونشر ثقافة التوعية الحقوقية، ودعم الأنشطة التي ترسخ ذلك وتعززه من خلال تبادل الخبرات والتعاون العملي والمبادرات التوعوية والتثقيفية والأبحاث المشتركة، وتنفيذ عدد من البرامج الأكاديمية والتدريبية والاستشارات.

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