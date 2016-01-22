محافظ العارضة ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الحريصي

استشهد إثر تعرضه لانفجار لغم أرضي أثناء أداء مهامه

أدّى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء بجامع "أبو حيمد" بمحافظة العارضة، صلاة الميت على شهيد الواجب الجندي نايف بن حسن يحيى الحريصي أحد منسوبي قوة الأفواج الأمنية الذي استشهد إثر تعرضه لانفجار لغم أرضي أثناء أداء مهامه وهو يدافع عن الدين والوطن بالحد الجنوبي.

ونقل محافظ العارضة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد، وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وعبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين التأكيد على بذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وأدى الصلاة مع محافظ العارضة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج اللواء الركن فهد بن سعيد القحطاني وقائد قوة الأفواج بالعارضة وعدد من ضباط وأفراد القطاعات العسكرية ومديرو الدوائر الحكومية والمشايخ وجموع من أهالي العارضة.