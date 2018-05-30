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"الصحة": تسجيل 1106 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1274 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 29 مايو 2021، تسجيل 1106 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 448284 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1274 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 430937 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7334 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10013 والحالات الحرجة 1394 حالة.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

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"الصحة": تسجيل 1106 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1274 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 29 مايو 2021، تسجيل 1106 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 448284 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1274 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 430937 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7334 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10013 والحالات الحرجة 1394 حالة.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
03:38 PM
اخر تعديل
30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
02:43 AM

"الصحة": تسجيل 1106 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1274 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
9
13,780

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 29 مايو 2021، تسجيل 1106 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 448284 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1274 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 430937 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 7334 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10013 والحالات الحرجة 1394 حالة.

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