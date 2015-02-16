حرس الحدود يحبط محاولة تهريب 75790 قرص إمفيتامين مخدر بالشرقية

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص

كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، الثلاثاء أن المتابعة الأمنية لنشاطات ومحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البحرية بالمنطقة الشرقية من إحباط محاولة تهريب (75790) قرص إمفيتامين مخدر، وضبط كمية من المخدر تعرضت للمياه تزن عشرة كيلوجرامات، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.