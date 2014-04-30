"تطوير المدينة" تنظِّم ورشة "قصة تلسكوب 3" في أساسيات الرصد والتصوير الفلكي

بعد نجاح الأولى والثانية اللتين أُقيمتا في جدة والخبر ولاقتا استحسان هواة الفلك

قدمت هيئة تطوير المدينة المنورة ضمن برنامج المدينة الثقافي ورشة عمل في أساسيات التلسكوبات والرصد والتصوير الفلكي، بتنظيم من "فريق سديم الفلكي"، ومبادرة "المنورة للفنون".

وأُقيمت الورشة تحت عنوان (قصة تلسكوب 3) في مركز نماء المنورة في المدينة المنورة، التي اشتملت على شرح تفصيلي عن التلسكوبات ومكوناتها،وأساسيات الرصد الفلكي، وأساليب التصوير الفلكي.. وقد قدمها عضو رابطة التلسكوبات السعودية المصور الفلكي تركي العمري.

ورافق إقامة الورشة تطبيق عملي على التلسكوبات بمختلف أنواعها عبر رصد القمر، وكوكبي الزهرة والمشتري، وتعرف خلالها الحضور على طريقة ضبط التلسكوب وتوجيهه، كما استمتعوا بتصوير القمر عبر التلسكوبات الفلكية.

وأعرب عبد الرزاق البلوشي، أحد مؤسسي "فريق سديم الفلكي"، عن شكره وتقديره لهيئة تطوير المدينة المنورة ومركز نماء المنورة لاستضافتهما ودعمهما الجهود التطوعية في المنطقة، ودعم الشباب عبر المبادرات التي تحتضن هواياتهم وشغفهم ببيئة مهيَّأة، تليق بالشاب والشابة السعودية.

يُذكر أن ورشة عمل (قصة تلسكوب 3) في المدينة المنورة هي استكمال لقصة تلسكوب 1 و2 اللتين أُقيمتا في جدة والخبر، ولاقتا استحسان هواة الفلك في السعودية؛ لما قدمتاه من مادة علمية وعملية عن التلسكوبات، وطرق التغلب على الصعوبات التي تواجه الهواة.