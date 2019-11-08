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شاهد من جدة.."تدريب السجون" يخرّج 4 دورات لمختلف القطاعات الأمنية

"العتيبي": تجسد معاني منظومة التكامل من خلال توطيد وتعزيز أواصرالشراكة

احتفل مركز تدريب السجون بجدة بتخريج أربع دورات تخصصية لمختلف القطاعات الأمنية، وذلك بحضور قائد مركز تدريب السجون المقدم عامر بن علي آل سلطان، وحضور مدير إدارة التخطيط والتطوير بمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة العقيد قاسم آل قاسم.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بالمركز الملازم أول ناصر بن نواف العتيبي، أن هذه البرامج التدريبية استهدفت جميع العاملين في السجون بمختلف القطاعات الأمنية، عسكريين ومدنيين.

وأضاف: "كانت هذه البرامج على النحو الآتي: دورة مهارات الاتصال والتعامل مع النزلاء، ودورة تنمية مهارات التفتيش، ودورة الرماية التأسيسية على المسدس جلوك، كذلك دورة الاشتباك والسيطرة".

وبين، أنه استفاد من هذه البرامج منسوبو المديرية العامة للسجون، وعدد من منسوبي سلاح الشرطة العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع، وكذلك عدد من منسوبي رئاسة أمن الدولة، بالإضافة إلى عدد من منسوبي قطاعات الدفاع المدني ووكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية وكذلك مكافحة المخدرات.

وأختتم "العتيبي"، مشيراً إلى أن في ذلك تجسيدًا لمعاني منظومة التكامل الأمني، وذلك من خلال توطيد وتعزيز أواصر الشراكة التدريبية بين كافة القطاعات الأمنية، ويأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات مدير عام السجون ومساعده للتخطيط والتطوير.

هذا وقد تخلّل الاحتفال تكريم أوائل المتدربين المتفوقين في الدورات، وفي نهاية الاحتفال قدم مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للتخطيط والتطوير هدية لقائد مركز تدريب السجون المقدم عامر آل سلطان؛ وذلك نظير استضافته لمنسوبيه في دورة الاشتباك والسيطرة.

تدريب السجون القطاعات الأمنية جده

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من جدة.."تدريب السجون" يخرّج 4 دورات لمختلف القطاعات الأمنية
سبق

احتفل مركز تدريب السجون بجدة بتخريج أربع دورات تخصصية لمختلف القطاعات الأمنية، وذلك بحضور قائد مركز تدريب السجون المقدم عامر بن علي آل سلطان، وحضور مدير إدارة التخطيط والتطوير بمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة العقيد قاسم آل قاسم.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بالمركز الملازم أول ناصر بن نواف العتيبي، أن هذه البرامج التدريبية استهدفت جميع العاملين في السجون بمختلف القطاعات الأمنية، عسكريين ومدنيين.

وأضاف: "كانت هذه البرامج على النحو الآتي: دورة مهارات الاتصال والتعامل مع النزلاء، ودورة تنمية مهارات التفتيش، ودورة الرماية التأسيسية على المسدس جلوك، كذلك دورة الاشتباك والسيطرة".

وبين، أنه استفاد من هذه البرامج منسوبو المديرية العامة للسجون، وعدد من منسوبي سلاح الشرطة العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع، وكذلك عدد من منسوبي رئاسة أمن الدولة، بالإضافة إلى عدد من منسوبي قطاعات الدفاع المدني ووكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية وكذلك مكافحة المخدرات.

وأختتم "العتيبي"، مشيراً إلى أن في ذلك تجسيدًا لمعاني منظومة التكامل الأمني، وذلك من خلال توطيد وتعزيز أواصر الشراكة التدريبية بين كافة القطاعات الأمنية، ويأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات مدير عام السجون ومساعده للتخطيط والتطوير.

هذا وقد تخلّل الاحتفال تكريم أوائل المتدربين المتفوقين في الدورات، وفي نهاية الاحتفال قدم مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للتخطيط والتطوير هدية لقائد مركز تدريب السجون المقدم عامر آل سلطان؛ وذلك نظير استضافته لمنسوبيه في دورة الاشتباك والسيطرة.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
03:02 PM

شاهد من جدة.."تدريب السجون" يخرّج 4 دورات لمختلف القطاعات الأمنية

"العتيبي": تجسد معاني منظومة التكامل من خلال توطيد وتعزيز أواصرالشراكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفل مركز تدريب السجون بجدة بتخريج أربع دورات تخصصية لمختلف القطاعات الأمنية، وذلك بحضور قائد مركز تدريب السجون المقدم عامر بن علي آل سلطان، وحضور مدير إدارة التخطيط والتطوير بمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة العقيد قاسم آل قاسم.

وأوضح مدير العلاقات والإعلام بالمركز الملازم أول ناصر بن نواف العتيبي، أن هذه البرامج التدريبية استهدفت جميع العاملين في السجون بمختلف القطاعات الأمنية، عسكريين ومدنيين.

وأضاف: "كانت هذه البرامج على النحو الآتي: دورة مهارات الاتصال والتعامل مع النزلاء، ودورة تنمية مهارات التفتيش، ودورة الرماية التأسيسية على المسدس جلوك، كذلك دورة الاشتباك والسيطرة".

وبين، أنه استفاد من هذه البرامج منسوبو المديرية العامة للسجون، وعدد من منسوبي سلاح الشرطة العسكرية الخاصة بوزارة الدفاع، وكذلك عدد من منسوبي رئاسة أمن الدولة، بالإضافة إلى عدد من منسوبي قطاعات الدفاع المدني ووكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية وكذلك مكافحة المخدرات.

وأختتم "العتيبي"، مشيراً إلى أن في ذلك تجسيدًا لمعاني منظومة التكامل الأمني، وذلك من خلال توطيد وتعزيز أواصر الشراكة التدريبية بين كافة القطاعات الأمنية، ويأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات مدير عام السجون ومساعده للتخطيط والتطوير.

هذا وقد تخلّل الاحتفال تكريم أوائل المتدربين المتفوقين في الدورات، وفي نهاية الاحتفال قدم مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للتخطيط والتطوير هدية لقائد مركز تدريب السجون المقدم عامر آل سلطان؛ وذلك نظير استضافته لمنسوبيه في دورة الاشتباك والسيطرة.

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