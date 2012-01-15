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"كورونا" يُبعد مدافع الهلال "متعب المفرج" عن مواجهة التعاون

بات في حكم المؤكد غياب متعب المفرج، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن مواجهة فريقه أمام التعاون غدًا السبت في ختام الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بداعي إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أمس الخميس إصابة متعب المفرج؛ وهو ما يعني غيابه عن الفريق في مواجهته التي تجمعه بالتعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وابتعاده حتى شفائه.

وقال حساب الهلال في تغريدته: "أوضحت الفحوص إصابة متعب المفرج لاعب الفريق، وأنطونيو ڤييرا مساعد مدير الجهاز الفني، وعمرو علي مترجم الفريق، وأشرف مسؤول الملابس بفيروس كورونا".

الهلال كورونا ​التعاون فيروس كورونا الجديد الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"كورونا" يُبعد مدافع الهلال "متعب المفرج" عن مواجهة التعاون
سبق

بات في حكم المؤكد غياب متعب المفرج، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن مواجهة فريقه أمام التعاون غدًا السبت في ختام الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بداعي إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أمس الخميس إصابة متعب المفرج؛ وهو ما يعني غيابه عن الفريق في مواجهته التي تجمعه بالتعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وابتعاده حتى شفائه.

وقال حساب الهلال في تغريدته: "أوضحت الفحوص إصابة متعب المفرج لاعب الفريق، وأنطونيو ڤييرا مساعد مدير الجهاز الفني، وعمرو علي مترجم الفريق، وأشرف مسؤول الملابس بفيروس كورونا".

14 يناير 2022 - 11 جمادى الآخر 1443
11:25 PM

"كورونا" يُبعد مدافع الهلال "متعب المفرج" عن مواجهة التعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بات في حكم المؤكد غياب متعب المفرج، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن مواجهة فريقه أمام التعاون غدًا السبت في ختام الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ وذلك بداعي إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن نادي الهلال عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أمس الخميس إصابة متعب المفرج؛ وهو ما يعني غيابه عن الفريق في مواجهته التي تجمعه بالتعاون على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وابتعاده حتى شفائه.

وقال حساب الهلال في تغريدته: "أوضحت الفحوص إصابة متعب المفرج لاعب الفريق، وأنطونيو ڤييرا مساعد مدير الجهاز الفني، وعمرو علي مترجم الفريق، وأشرف مسؤول الملابس بفيروس كورونا".

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