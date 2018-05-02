"مجلس التعاون الخليجي" يؤكد تضامنه الكامل والثابت مع المغرب

في كل ما تتخذه من إجراءات تعزيزًا لسيادتها ووحدة أراضيها

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضامنه الكامل والثابت مع المملكة المغربية الشقيقة، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات، تعزيزًا لسيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها. وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، عن تأييده لإعلان المملكة المغربية قطع علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واعرب عن إدانته للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية الشقيقة، من خلال ما تقدمه من دعم ومساندة وتدريب لعناصر ما يسمى بجماعة "البوليساريو" عبر ميليشيا حزب الله الإرهابي بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية الشقيقة.