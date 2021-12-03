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رسمياً.. "قرداحي" يعلن استقالته ويقول: نحن اليوم أمام تطورات جديدة

قال: مصلحة بلدي وأحبائي فوق مصلحتي الشخصية

أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته من منصبه، وذلك عقب التوترات الدبلوماسية التي أثارتها تصريحاته المسيئة له عن الحرب في اليمن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"قرداحي"، الجمعة قال فيه: "نحن اليوم أمام تطورات جديدة، الرئيس الفرنسي ماكرون ذاهب للسعودية، وسيفتح موضوع إعادة العلاقات مع لبنان".

وتابع قائلًا: "مصلحة بلدي وأحبائي فوق مصلحتي الشخصية".

وأضاف: "قررت التخلي عن موقعي الوزاري على أن أظل في خدمة وطني أينما كنت، وأتمنى للحكومة التي أستقيل منها النجاح".

وختم "قرداحي" مؤتمره قائلًا: "حرب اليمن التي تسببت لنا بكل هذه الأزمة لن تستمر إلى الأبد، وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة ويوقّعون سلام الشجعان، وعندها أرجو أن يتذكروا أنّ هناك رجلًا في لبنان طلب بوقف الحرب؛ محبةً لليمن وأهل اليمن ومحبةً للسعودية وأهل السعودية، ومحبةً للإمارات وأهل الإمارات، ومحبةً لكل العرب".

الرئيسية/ أخبار العالم

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رسمياً.. "قرداحي" يعلن استقالته ويقول: نحن اليوم أمام تطورات جديدة
سبق

أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته من منصبه، وذلك عقب التوترات الدبلوماسية التي أثارتها تصريحاته المسيئة له عن الحرب في اليمن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"قرداحي"، الجمعة قال فيه: "نحن اليوم أمام تطورات جديدة، الرئيس الفرنسي ماكرون ذاهب للسعودية، وسيفتح موضوع إعادة العلاقات مع لبنان".

وتابع قائلًا: "مصلحة بلدي وأحبائي فوق مصلحتي الشخصية".

وأضاف: "قررت التخلي عن موقعي الوزاري على أن أظل في خدمة وطني أينما كنت، وأتمنى للحكومة التي أستقيل منها النجاح".

وختم "قرداحي" مؤتمره قائلًا: "حرب اليمن التي تسببت لنا بكل هذه الأزمة لن تستمر إلى الأبد، وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة ويوقّعون سلام الشجعان، وعندها أرجو أن يتذكروا أنّ هناك رجلًا في لبنان طلب بوقف الحرب؛ محبةً لليمن وأهل اليمن ومحبةً للسعودية وأهل السعودية، ومحبةً للإمارات وأهل الإمارات، ومحبةً لكل العرب".

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
02:50 PM

رسمياً.. "قرداحي" يعلن استقالته ويقول: نحن اليوم أمام تطورات جديدة

قال: مصلحة بلدي وأحبائي فوق مصلحتي الشخصية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي استقالته من منصبه، وذلك عقب التوترات الدبلوماسية التي أثارتها تصريحاته المسيئة له عن الحرب في اليمن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"قرداحي"، الجمعة قال فيه: "نحن اليوم أمام تطورات جديدة، الرئيس الفرنسي ماكرون ذاهب للسعودية، وسيفتح موضوع إعادة العلاقات مع لبنان".

وتابع قائلًا: "مصلحة بلدي وأحبائي فوق مصلحتي الشخصية".

وأضاف: "قررت التخلي عن موقعي الوزاري على أن أظل في خدمة وطني أينما كنت، وأتمنى للحكومة التي أستقيل منها النجاح".

وختم "قرداحي" مؤتمره قائلًا: "حرب اليمن التي تسببت لنا بكل هذه الأزمة لن تستمر إلى الأبد، وسيأتي يوم يجلس فيه المتحاربون على الطاولة ويوقّعون سلام الشجعان، وعندها أرجو أن يتذكروا أنّ هناك رجلًا في لبنان طلب بوقف الحرب؛ محبةً لليمن وأهل اليمن ومحبةً للسعودية وأهل السعودية، ومحبةً للإمارات وأهل الإمارات، ومحبةً لكل العرب".

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