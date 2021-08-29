أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت أن بلاده ستُبقي على قواتها في العراق في إطار عمليات مكافحة الإرهاب ما دامت الحكومة العراقية تطلب ذلك، وسواء قررت الولايات المتحدة سحب قواتها أو لا. وقال "ماكرون" في بغداد خلال حضوره القمة الإقليمية: "أيًّا كان ما يقرره الأمريكيون، سنحافظ على وجودنا لمحاربة الإرهاب في العراق"، وفقًا لـ"رويترز". وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن باريس بدأت مناقشات هشة جدًّا أولية مع حركة طالبان حول الوضع الإنساني في أفغانستان، وإمكانية إجلاء المزيد من الناس من هذا البلد. وأضاف بأن فرنسا تناقش كذلك مع قطر كيفية إنشاء مسار لعمليات إجلاء الأفغان، ولا يوجد شيء مؤكد حتى الآن.

"ماكرون": فرنسا ستُبقي على قواتها في العراق سواء انسحبت أمريكا أو لا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-28 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت أن بلاده ستُبقي على قواتها في العراق في إطار عمليات مكافحة الإرهاب ما دامت الحكومة العراقية تطلب ذلك، وسواء قررت الولايات المتحدة سحب قواتها أو لا.



وقال "ماكرون" في بغداد خلال حضوره القمة الإقليمية: "أيًّا كان ما يقرره الأمريكيون، سنحافظ على وجودنا لمحاربة الإرهاب في العراق"، وفقًا لـ"رويترز".



وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن باريس بدأت مناقشات هشة جدًّا أولية مع حركة طالبان حول الوضع الإنساني في أفغانستان، وإمكانية إجلاء المزيد من الناس من هذا البلد.



وأضاف بأن فرنسا تناقش كذلك مع قطر كيفية إنشاء مسار لعمليات إجلاء الأفغان، ولا يوجد شيء مؤكد حتى الآن.

28 أغسطس 2021 - 20 محرّم 1443 08:50 PM

"ماكرون": فرنسا ستُبقي على قواتها في العراق سواء انسحبت أمريكا أو لا أشار إلى استمرار مشاركة بلاده في مكافحة الإرهاب





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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت أن بلاده ستُبقي على قواتها في العراق في إطار عمليات مكافحة الإرهاب ما دامت الحكومة العراقية تطلب ذلك، وسواء قررت الولايات المتحدة سحب قواتها أو لا.



وقال "ماكرون" في بغداد خلال حضوره القمة الإقليمية: "أيًّا كان ما يقرره الأمريكيون، سنحافظ على وجودنا لمحاربة الإرهاب في العراق"، وفقًا لـ"رويترز".



وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن باريس بدأت مناقشات هشة جدًّا أولية مع حركة طالبان حول الوضع الإنساني في أفغانستان، وإمكانية إجلاء المزيد من الناس من هذا البلد.



وأضاف بأن فرنسا تناقش كذلك مع قطر كيفية إنشاء مسار لعمليات إجلاء الأفغان، ولا يوجد شيء مؤكد حتى الآن.