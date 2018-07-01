القيادة تهنئ "إيفان دوكي" بفوزه في الانتخابات الرئاسية في كولومبيا

أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ برقية تهنئة للسيد إيفان دوكي؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كولومبيا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية كولومبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للسيد إيفان دوكي .

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولشعب جمهورية كولومبيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.