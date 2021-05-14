النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سرقة جديدة لأغطية فتحات المياه بحي القيم الأعلى شمال الطائف

في أقل من 48 ساعة مع واقعة مشابهة رغم تجاوب "الوطنية"

تجددت سرقة أغطية فتحات المياه، بحي القيم الأعلى، المجاور لمقبرة القيم، شمال الطائف.

جاء ذلك، بعد أقل من يومين من تجاوب "شركة المياه الوطنية" مع بلاغ مواطن لسرقة سابقة، حيث غطت الفتحات، وسط مطالبات بوضع حلول جذرية، فلا تزال فتحات المياه تشكّل خطراً على مرتادي الطريق.

وفوجئ العديد من مرتادي أحد الشوارع بطريق مقبرة القيم، بوجود فتحات عديدة في فوهات المياه المحلاة دون أغطية وعلى عمق كبير، تشكل خطرًا كبيرًا على المرتادين، بالرغم من تجاوب "شركة المياه الوطنية" في بلاغ سابق عن سرقتها وقامت بتغطيتها.

وقال أحد المواطنين القاطنين بموقع قريب من هذا الشارع: إن أغطية المياه سُرِقَت مجدداً بعد أقل من يومين من تفاعل شركة المياه الوطنية مشكورة معهم.

وأضاف: تم حل المشكلة في أقل من ساعة على بلاغه، لكن بعد يومين من تغطية الشركة الفتحات سرقت مره أخرى، وما زالت مفتوحة تشكل خطرا على مرتادي الطريق وخصوصا من الأطفال.

ودعا إلى إيجاد حلول لمنع ضعاف النفوس من سرقة مثل هذه الأغطية في العديد من المواقع.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
سرقة جديدة لأغطية فتحات المياه بحي القيم الأعلى شمال الطائف
سبق

تجددت سرقة أغطية فتحات المياه، بحي القيم الأعلى، المجاور لمقبرة القيم، شمال الطائف.

جاء ذلك، بعد أقل من يومين من تجاوب "شركة المياه الوطنية" مع بلاغ مواطن لسرقة سابقة، حيث غطت الفتحات، وسط مطالبات بوضع حلول جذرية، فلا تزال فتحات المياه تشكّل خطراً على مرتادي الطريق.

وفوجئ العديد من مرتادي أحد الشوارع بطريق مقبرة القيم، بوجود فتحات عديدة في فوهات المياه المحلاة دون أغطية وعلى عمق كبير، تشكل خطرًا كبيرًا على المرتادين، بالرغم من تجاوب "شركة المياه الوطنية" في بلاغ سابق عن سرقتها وقامت بتغطيتها.

وقال أحد المواطنين القاطنين بموقع قريب من هذا الشارع: إن أغطية المياه سُرِقَت مجدداً بعد أقل من يومين من تفاعل شركة المياه الوطنية مشكورة معهم.

وأضاف: تم حل المشكلة في أقل من ساعة على بلاغه، لكن بعد يومين من تغطية الشركة الفتحات سرقت مره أخرى، وما زالت مفتوحة تشكل خطرا على مرتادي الطريق وخصوصا من الأطفال.

ودعا إلى إيجاد حلول لمنع ضعاف النفوس من سرقة مثل هذه الأغطية في العديد من المواقع.

14 مايو 2021 - 2 شوّال 1442
02:12 PM

سرقة جديدة لأغطية فتحات المياه بحي القيم الأعلى شمال الطائف

في أقل من 48 ساعة مع واقعة مشابهة رغم تجاوب "الوطنية"

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
6
2,415

تجددت سرقة أغطية فتحات المياه، بحي القيم الأعلى، المجاور لمقبرة القيم، شمال الطائف.

جاء ذلك، بعد أقل من يومين من تجاوب "شركة المياه الوطنية" مع بلاغ مواطن لسرقة سابقة، حيث غطت الفتحات، وسط مطالبات بوضع حلول جذرية، فلا تزال فتحات المياه تشكّل خطراً على مرتادي الطريق.

وفوجئ العديد من مرتادي أحد الشوارع بطريق مقبرة القيم، بوجود فتحات عديدة في فوهات المياه المحلاة دون أغطية وعلى عمق كبير، تشكل خطرًا كبيرًا على المرتادين، بالرغم من تجاوب "شركة المياه الوطنية" في بلاغ سابق عن سرقتها وقامت بتغطيتها.

وقال أحد المواطنين القاطنين بموقع قريب من هذا الشارع: إن أغطية المياه سُرِقَت مجدداً بعد أقل من يومين من تفاعل شركة المياه الوطنية مشكورة معهم.

وأضاف: تم حل المشكلة في أقل من ساعة على بلاغه، لكن بعد يومين من تغطية الشركة الفتحات سرقت مره أخرى، وما زالت مفتوحة تشكل خطرا على مرتادي الطريق وخصوصا من الأطفال.

ودعا إلى إيجاد حلول لمنع ضعاف النفوس من سرقة مثل هذه الأغطية في العديد من المواقع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,791
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,536
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,211
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,050

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة