الرئيس التونسي يُقِر حجرًا صحيًّا عامًّا في البلاد

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء، والإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة.
كما قرر سعيد عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، منع التنقل بين المدن إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق المناطق الصناعية الكبرى، والتسخير من أجل تأمين نشاط المرافق الحيوية؛ فضلًا عن تخصيص فضاءات للحجر الصحي.
الرئيس التونسي يُقِر حجرًا صحيًّا عامًّا في البلاد
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-03-20
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء، والإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة.
كما قرر سعيد عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، منع التنقل بين المدن إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق المناطق الصناعية الكبرى، والتسخير من أجل تأمين نشاط المرافق الحيوية؛ فضلًا عن تخصيص فضاءات للحجر الصحي.
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
08:07 PM
اخر تعديل
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
10:55 PM
الرئيس التونسي يُقِر حجرًا صحيًّا عامًّا في البلاد
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء، والإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة.
كما قرر سعيد عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، منع التنقل بين المدن إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق المناطق الصناعية الكبرى، والتسخير من أجل تأمين نشاط المرافق الحيوية؛ فضلًا عن تخصيص فضاءات للحجر الصحي.