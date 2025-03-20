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الرئيس التونسي يُقِر حجرًا صحيًّا عامًّا في البلاد

تأمين المرافق الحيوية.. والسماح بعمل المحلات الصغرى

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء، والإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة.

كما قرر سعيد عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، منع التنقل بين المدن إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق المناطق الصناعية الكبرى، والتسخير من أجل تأمين نشاط المرافق الحيوية؛ فضلًا عن تخصيص فضاءات للحجر الصحي.

تونس الرئيس التونسي قيس سعيد الحجر الصحي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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الرئيس التونسي يُقِر حجرًا صحيًّا عامًّا في البلاد
سبق

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء، والإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة.

كما قرر سعيد عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، منع التنقل بين المدن إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق المناطق الصناعية الكبرى، والتسخير من أجل تأمين نشاط المرافق الحيوية؛ فضلًا عن تخصيص فضاءات للحجر الصحي.

20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
08:07 PM
اخر تعديل
20 مارس 2020 - 25 رجب 1441
10:55 PM

الرئيس التونسي يُقِر حجرًا صحيًّا عامًّا في البلاد

تأمين المرافق الحيوية.. والسماح بعمل المحلات الصغرى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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3,961

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن إقرار حجر صحي عام في تونس، مع تأمين الدولة للمرافق الحيوية من أمن وصحة وغذاء، والإبقاء على المحلات التجارية الصغرى مفتوحة.

كما قرر سعيد عقب اجتماع مجلس الأمن القومي، منع التنقل بين المدن إلا في حالات الضرورة القصوى، وإغلاق المناطق الصناعية الكبرى، والتسخير من أجل تأمين نشاط المرافق الحيوية؛ فضلًا عن تخصيص فضاءات للحجر الصحي.

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