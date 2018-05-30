جامعة الملك خالد تعلن أسماء الفائزين بجوائز مسابقة "رمضانك قرآن"

شملت 531 مشاركاً ومشاركة من داخل المملكة وخارجها في 4 مجالات

‬أعلنت جامعة الملك خالد -ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر أسماء الفائزين بمسابقة "رمضانك قرآن" التي نظمتها الجامعة خلال شهر رمضان الماضي من العام 1442هـ بالتعاون مع كلية الشريعة وأصول الدين.

وأوضح عميد خدمة المجتمع الدكتور عمر بن علوان عقيل أن عدد المشاركين في البرامج بلغ 531 مشاركاً ومشاركة من داخل المملكة وخارجها في 4 مجالات تمثلت في حفظ 30 جزءاً، و20 جزءاً، و10 أجزاء، إضافة إلى منافسات أعذب تلاوة.

وفاز بجائزة الـ30 جزءاً كلٌّ من: أشواق العتيبي، وخالد كرمة، وهاجر عادل، فيما فاز في الـ20 جزءاً آمنة المرشد، وروضة حربي، وعمر محمد عبدالهادي، وفي العشرة أجزاء فاز كلٌّ من: نواف عسيري، ومطر آدم، وخولة صادق، أما في مجال أعذب تلاوة فكان من نصيب يزن الراجحي، وبسمة عبدالله، وورهان علي.