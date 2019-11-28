شاهد.. تجمعات الأمطار تغمر الشوارع والمنازل وتعطل مركبات في "عالية صبيا"

السكان طالبوا الجهات الرقابية بفتح تحقيق في معاناتهم وعدم إيجاد حلول

غمرت تجمعات مياه الأمطار، اليوم، مركز العالية بمحافظة صبيا بشكل كبير، واقتحمت المنازل، واحتجزت المركبات وعطلتها، فيما تكبد عدد من المواطنين خسائر من جراء التلفيات.

وطالب سكان المركز الجهات الرقابية بفتح تحقيق في معاناتهم مع غمر الشوارع والمنازل، وعدم إيجاد حلول سابقة لدرء المياه وتصريفها قبل واقعة اليوم التي تضرر منها العشرات.

يشار إلى أن مركز العالية تابع لمحافظة صبيا إداريًا، ويعاني سكانه من نقص الخدمات، وسط مطالبات بتحسين جودة الخدمات في مركزهم.