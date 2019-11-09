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مدني الرياض يحذّر من التقلُّبات المناخية ويؤكد جاهزيته

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر من تقلُّب الأجواء المناخية، وذلك عقب ورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تشير إلى توقعات بتعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية المؤثّرة التي تتسبّب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، يتأثر بها عدد من المناطق؛ منها منطقة الرياض؛ حيث يبدأ تأثيرها بالمنطقة يوم غد الأحد.

وأهابت المديرية بالجميع إلى أخذ الحيطة والتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها: عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، مع البعد عن الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ حتى لا تصاب بالصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت مديرية الدفاع المدني أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لهذه التقلبات؛ من خلال تطبيق الخطط المعدّة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدّات والتغيُّرات في الحالة الجوية، متمنية للجميع السلامة.

صرّح بذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي.

الدفاع المدني الرياض الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدني الرياض يحذّر من التقلُّبات المناخية ويؤكد جاهزيته
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر من تقلُّب الأجواء المناخية، وذلك عقب ورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تشير إلى توقعات بتعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية المؤثّرة التي تتسبّب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، يتأثر بها عدد من المناطق؛ منها منطقة الرياض؛ حيث يبدأ تأثيرها بالمنطقة يوم غد الأحد.

وأهابت المديرية بالجميع إلى أخذ الحيطة والتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها: عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، مع البعد عن الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ حتى لا تصاب بالصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت مديرية الدفاع المدني أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لهذه التقلبات؛ من خلال تطبيق الخطط المعدّة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدّات والتغيُّرات في الحالة الجوية، متمنية للجميع السلامة.

صرّح بذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
02:06 PM

مدني الرياض يحذّر من التقلُّبات المناخية ويؤكد جاهزيته

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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6,726

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر من تقلُّب الأجواء المناخية، وذلك عقب ورود تقرير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تشير إلى توقعات بتعرض أجواء المملكة لموجة من التقلبات الجوية المؤثّرة التي تتسبّب في هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، يتأثر بها عدد من المناطق؛ منها منطقة الرياض؛ حيث يبدأ تأثيرها بالمنطقة يوم غد الأحد.

وأهابت المديرية بالجميع إلى أخذ الحيطة والتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها: عدم الخروج في حالة الأمطار الشديدة إلا للضرورة، والحذر والانتباه أثناء قيادة السيارة في الطرقات وقت الأمطار؛ خشية الانزلاق، مع البعد عن الأسلاك الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ حتى لا تصاب بالصعق الكهربائي، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت مديرية الدفاع المدني أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد لهذه التقلبات؛ من خلال تطبيق الخطط المعدّة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناء على ما يرد من المستجدّات والتغيُّرات في الحالة الجوية، متمنية للجميع السلامة.

صرّح بذلك المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي.

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