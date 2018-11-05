مصادر "سبق" تكشف عن تفاصيل مبادرة الدعم السكني لـ"العسكريين": قرض حسن.. وهذا موعد الإطلاق الرسمي

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة عن مبادرة الدعم السكني للعسكريين؛ إذ أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن المبادرة أُطلقت بشكل تجريبي، وكانت تستهدف شراء الوحدات الجاهزة.

وتوقعت المصادر أن يتم الإطلاق الرسمي للمبادرة في 15 نوفمبر ضمن مؤتمر "سكني" الشهري، وستكون لشراء الوحدات الجاهزة، وكذلك للبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، ولم يسبق لهم الاستفادة من دفعات "سكني".

ووفقًا للمصادر ستكون لدى "العسكريين" ميزة إضافية، تتمثل في القرض الإضافي الحسن الذي يصل في أقصاه إلى 140 ألف ريال.

وكان قد تم البدء بإرسال رسائل للعسكريين لدعوتهم للتسجيل في البناء الذاتي لإتاحة متسع من الوقت لهم في توفير المتطلبات اللازمة، مثل رخصة البناء ومخطط الأرض.