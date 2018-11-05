النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصادر "سبق" تكشف عن تفاصيل مبادرة الدعم السكني لـ"العسكريين": قرض حسن.. وهذا موعد الإطلاق الرسمي

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة عن مبادرة الدعم السكني للعسكريين؛ إذ أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن المبادرة أُطلقت بشكل تجريبي، وكانت تستهدف شراء الوحدات الجاهزة.

وتوقعت المصادر أن يتم الإطلاق الرسمي للمبادرة في 15 نوفمبر ضمن مؤتمر "سكني" الشهري، وستكون لشراء الوحدات الجاهزة، وكذلك للبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، ولم يسبق لهم الاستفادة من دفعات "سكني".

ووفقًا للمصادر ستكون لدى "العسكريين" ميزة إضافية، تتمثل في القرض الإضافي الحسن الذي يصل في أقصاه إلى 140 ألف ريال.

وكان قد تم البدء بإرسال رسائل للعسكريين لدعوتهم للتسجيل في البناء الذاتي لإتاحة متسع من الوقت لهم في توفير المتطلبات اللازمة، مثل رخصة البناء ومخطط الأرض.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مصادر "سبق" تكشف عن تفاصيل مبادرة الدعم السكني لـ"العسكريين": قرض حسن.. وهذا موعد الإطلاق الرسمي
سبق

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة عن مبادرة الدعم السكني للعسكريين؛ إذ أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن المبادرة أُطلقت بشكل تجريبي، وكانت تستهدف شراء الوحدات الجاهزة.

وتوقعت المصادر أن يتم الإطلاق الرسمي للمبادرة في 15 نوفمبر ضمن مؤتمر "سكني" الشهري، وستكون لشراء الوحدات الجاهزة، وكذلك للبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، ولم يسبق لهم الاستفادة من دفعات "سكني".

ووفقًا للمصادر ستكون لدى "العسكريين" ميزة إضافية، تتمثل في القرض الإضافي الحسن الذي يصل في أقصاه إلى 140 ألف ريال.

وكان قد تم البدء بإرسال رسائل للعسكريين لدعوتهم للتسجيل في البناء الذاتي لإتاحة متسع من الوقت لهم في توفير المتطلبات اللازمة، مثل رخصة البناء ومخطط الأرض.

05 نوفمبر 2018 - 27 صفر 1440
08:33 PM

مصادر "سبق" تكشف عن تفاصيل مبادرة الدعم السكني لـ"العسكريين": قرض حسن.. وهذا موعد الإطلاق الرسمي

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
39
87,373

تكشفت لـ"سبق" تفاصيل جديدة عن مبادرة الدعم السكني للعسكريين؛ إذ أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" أن المبادرة أُطلقت بشكل تجريبي، وكانت تستهدف شراء الوحدات الجاهزة.

وتوقعت المصادر أن يتم الإطلاق الرسمي للمبادرة في 15 نوفمبر ضمن مؤتمر "سكني" الشهري، وستكون لشراء الوحدات الجاهزة، وكذلك للبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، ولم يسبق لهم الاستفادة من دفعات "سكني".

ووفقًا للمصادر ستكون لدى "العسكريين" ميزة إضافية، تتمثل في القرض الإضافي الحسن الذي يصل في أقصاه إلى 140 ألف ريال.

وكان قد تم البدء بإرسال رسائل للعسكريين لدعوتهم للتسجيل في البناء الذاتي لإتاحة متسع من الوقت لهم في توفير المتطلبات اللازمة، مثل رخصة البناء ومخطط الأرض.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,273
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,518
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,930
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,165

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي
الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

عبدالغني الشيخ
مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

محمد الصيـعري
قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة