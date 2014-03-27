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في بطولة المملكة للمبارزة للسيدات.. لين الفوزان وحبيبة تخطفان الذهب

تُختتم اليوم في صالة المبارزة في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

حقّقت لين الفوزان وحبيبة طنطاوي ذهبيتَي سلاح الفويل "عمومي"، و"تحت 15 عامًا" في بطولة المملكة للمبارزة للسيدات "الجولة الفضية" للأسلحة الثلاث "سايبر، فويل وأبية"، التي انطلقت أمس في صالة المبارزة في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام بمشاركة 52 لاعبة.

وفي باقي المراكز في منافسات تحت 15 عامًا حلت آية عمار ثانيًا، ونادين طنطاوي ثالثًا، وياسمين الصبان في المركز الثالث مكرر.

وفي "عمومي" جاءت موضي الرشيد في المركز الثاني، ورزان اليماني ثالثًا، وشوق الخميسي في المركز الثالث مكرر.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في بطولة المملكة للمبارزة للسيدات.. لين الفوزان وحبيبة تخطفان الذهب
سبق

حقّقت لين الفوزان وحبيبة طنطاوي ذهبيتَي سلاح الفويل "عمومي"، و"تحت 15 عامًا" في بطولة المملكة للمبارزة للسيدات "الجولة الفضية" للأسلحة الثلاث "سايبر، فويل وأبية"، التي انطلقت أمس في صالة المبارزة في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام بمشاركة 52 لاعبة.

وفي باقي المراكز في منافسات تحت 15 عامًا حلت آية عمار ثانيًا، ونادين طنطاوي ثالثًا، وياسمين الصبان في المركز الثالث مكرر.

وفي "عمومي" جاءت موضي الرشيد في المركز الثاني، ورزان اليماني ثالثًا، وشوق الخميسي في المركز الثالث مكرر.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
01:29 AM

في بطولة المملكة للمبارزة للسيدات.. لين الفوزان وحبيبة تخطفان الذهب

تُختتم اليوم في صالة المبارزة في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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حقّقت لين الفوزان وحبيبة طنطاوي ذهبيتَي سلاح الفويل "عمومي"، و"تحت 15 عامًا" في بطولة المملكة للمبارزة للسيدات "الجولة الفضية" للأسلحة الثلاث "سايبر، فويل وأبية"، التي انطلقت أمس في صالة المبارزة في مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الدمام بمشاركة 52 لاعبة.

وفي باقي المراكز في منافسات تحت 15 عامًا حلت آية عمار ثانيًا، ونادين طنطاوي ثالثًا، وياسمين الصبان في المركز الثالث مكرر.

وفي "عمومي" جاءت موضي الرشيد في المركز الثاني، ورزان اليماني ثالثًا، وشوق الخميسي في المركز الثالث مكرر.

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