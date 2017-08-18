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الهلال يستأنف تدريباته استعدادًا لملاقاة أبها في افتتاح الدوري

عطيف شارك في المران.. والبريك يواصل التأهيل

استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباتهم الاعتيادية، وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة يومَيْن؛ إذ يستعد الفريق لمواجهة "أبها" مساء الجمعة المقبلة ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2019/ 2020م.

وركّز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية. واشتمل التدريب على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة على جزء من الملعب.

وشهدت تدريبات الفريق الجماعية مشاركة اللاعب عبدالله عطيف، فيما واصل اللاعب محمد البريك برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال يستأنف تدريباته استعدادًا لملاقاة أبها في افتتاح الدوري
سبق

استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباتهم الاعتيادية، وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة يومَيْن؛ إذ يستعد الفريق لمواجهة "أبها" مساء الجمعة المقبلة ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2019/ 2020م.

وركّز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية. واشتمل التدريب على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة على جزء من الملعب.

وشهدت تدريبات الفريق الجماعية مشاركة اللاعب عبدالله عطيف، فيما واصل اللاعب محمد البريك برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا.

18 أغسطس 2019 - 17 ذو الحجة 1440
12:10 AM

الهلال يستأنف تدريباته استعدادًا لملاقاة أبها في افتتاح الدوري

عطيف شارك في المران.. والبريك يواصل التأهيل

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محمود الحمد - الرياض
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استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم تدريباتهم الاعتيادية، وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة يومَيْن؛ إذ يستعد الفريق لمواجهة "أبها" مساء الجمعة المقبلة ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري السعودي للمحترفين 2019/ 2020م.

وركّز مدير الجهاز الفني الروماني رازفان لوشيسكو في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية. واشتمل التدريب على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة على جزء من الملعب.

وشهدت تدريبات الفريق الجماعية مشاركة اللاعب عبدالله عطيف، فيما واصل اللاعب محمد البريك برنامجه التأهيلي المعد له مسبقًا.

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