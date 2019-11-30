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القيادة تعزي رئيس ألبانيا ورئيس وزرائه في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس إيلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذا نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحرى التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية ألبانيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية ألبانيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات، قال فيها: "تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب.

كذلك بعث سمو ولي العهد برقية عزاء ومواساة للسيد إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، قال فيها: "بلغنا نبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس ألبانيا إيلير ميتا

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القيادة تعزي رئيس ألبانيا ورئيس وزرائه في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس إيلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذا نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحرى التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية ألبانيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية ألبانيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات، قال فيها: "تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب.

كذلك بعث سمو ولي العهد برقية عزاء ومواساة للسيد إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، قال فيها: "بلغنا نبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل".

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
07:54 PM

القيادة تعزي رئيس ألبانيا ورئيس وزرائه في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة للرئيس إيلير ميتا رئيس جمهورية ألبانيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذا نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية ألبانيا الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحرى التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية ألبانيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية ألبانيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا وما نتج عنه من وفيات وإصابات، قال فيها: "تلقيت نبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب.

كذلك بعث سمو ولي العهد برقية عزاء ومواساة للسيد إيدي راما رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، في ضحايا الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، قال فيها: "بلغنا نبأ الزلزال الذي وقع قرب العاصمة تيرانا، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، ونعرب لدولتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الشقيق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل".

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