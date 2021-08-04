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‏بالفيديو.. "الخطوط السعودية" تدعم قطاع الطيران بتمكين مضيفات سعوديات

تشارك أخاها المضيف السعودي جنبًا إلى جنب لخدمة الركاب وراحتهم وسلامتهم

تشارك المضيفة السعودية، بعد تلقّيها التدريب اللازم، أخاها المضيف السعودي، جنبًا إلى جنب، وظيفة التحليق في السماء والعمل في الجو، من خلال أسطول الطائرات الحديثة، وهي الوظيفة التي كانت فيما مضى، ولسنوات طويلة، حكرًا على غير السعوديين والسعوديات.

‏وفي التفاصيل دعمت الخطوط الجوية السعودية قطاع الطيران بتمكين مضيفات سعوديات بعد تأهيلهن وتدريبهن على خدمة الركاب والمسافرين وراحتهم وسلامتهم.

وقالت مضيفة الطيران "أنهار طاشكندي" لبرنامج نشرة النهار على قناة الإخبارية: "انضممت لفريق الخطوط السعودية منذ سنتين بعد أن أكملنا فترة التدريب على خدمة وراحة الركاب والمسافرين وسلامتهم".

وأشارت إلى أن تلك الوظيفة تتيح للمضيفات الفرصة لزيارة بلدان مختلفة والتعلم من ثقافاتهم.

وعبرت مضيفة الطيران "أشواق ناصر" بدورها عن فخرها بكونها من أوائل الفتيات السعوديات التي تنضم للعمل في وظيفة مضيفة طيران.

وقدمت بتلك المناسبة شكرها لأسرتها على دعمهم لها، كما أعربت عن شكرها للخطوط السعودية لإتاحتها الفرصة لهم للالتحاق بالبرنامج.

من جهة أخرى، قالت مضيفة الطيران "ريهام باحميشان": "منذ صغري كنت دائمًا ما أتساءل: لماذا لا توجد مضيفات سعوديات؟! وعندما فتحت الخطوط السعودية التقديم شعرت بالحماس والرغبة، وبادرت بالتقديم فورًا لهذه الوظيفة، والحمد لله الآن حققت لي الخطوط السعودية حلمي الذي كنت أعيش عليه من طفولتي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏بالفيديو.. "الخطوط السعودية" تدعم قطاع الطيران بتمكين مضيفات سعوديات
سبق

تشارك المضيفة السعودية، بعد تلقّيها التدريب اللازم، أخاها المضيف السعودي، جنبًا إلى جنب، وظيفة التحليق في السماء والعمل في الجو، من خلال أسطول الطائرات الحديثة، وهي الوظيفة التي كانت فيما مضى، ولسنوات طويلة، حكرًا على غير السعوديين والسعوديات.

‏وفي التفاصيل دعمت الخطوط الجوية السعودية قطاع الطيران بتمكين مضيفات سعوديات بعد تأهيلهن وتدريبهن على خدمة الركاب والمسافرين وراحتهم وسلامتهم.

وقالت مضيفة الطيران "أنهار طاشكندي" لبرنامج نشرة النهار على قناة الإخبارية: "انضممت لفريق الخطوط السعودية منذ سنتين بعد أن أكملنا فترة التدريب على خدمة وراحة الركاب والمسافرين وسلامتهم".

وأشارت إلى أن تلك الوظيفة تتيح للمضيفات الفرصة لزيارة بلدان مختلفة والتعلم من ثقافاتهم.

وعبرت مضيفة الطيران "أشواق ناصر" بدورها عن فخرها بكونها من أوائل الفتيات السعوديات التي تنضم للعمل في وظيفة مضيفة طيران.

وقدمت بتلك المناسبة شكرها لأسرتها على دعمهم لها، كما أعربت عن شكرها للخطوط السعودية لإتاحتها الفرصة لهم للالتحاق بالبرنامج.

من جهة أخرى، قالت مضيفة الطيران "ريهام باحميشان": "منذ صغري كنت دائمًا ما أتساءل: لماذا لا توجد مضيفات سعوديات؟! وعندما فتحت الخطوط السعودية التقديم شعرت بالحماس والرغبة، وبادرت بالتقديم فورًا لهذه الوظيفة، والحمد لله الآن حققت لي الخطوط السعودية حلمي الذي كنت أعيش عليه من طفولتي".

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
09:30 PM

‏بالفيديو.. "الخطوط السعودية" تدعم قطاع الطيران بتمكين مضيفات سعوديات

تشارك أخاها المضيف السعودي جنبًا إلى جنب لخدمة الركاب وراحتهم وسلامتهم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
19
13,997

تشارك المضيفة السعودية، بعد تلقّيها التدريب اللازم، أخاها المضيف السعودي، جنبًا إلى جنب، وظيفة التحليق في السماء والعمل في الجو، من خلال أسطول الطائرات الحديثة، وهي الوظيفة التي كانت فيما مضى، ولسنوات طويلة، حكرًا على غير السعوديين والسعوديات.

‏وفي التفاصيل دعمت الخطوط الجوية السعودية قطاع الطيران بتمكين مضيفات سعوديات بعد تأهيلهن وتدريبهن على خدمة الركاب والمسافرين وراحتهم وسلامتهم.

وقالت مضيفة الطيران "أنهار طاشكندي" لبرنامج نشرة النهار على قناة الإخبارية: "انضممت لفريق الخطوط السعودية منذ سنتين بعد أن أكملنا فترة التدريب على خدمة وراحة الركاب والمسافرين وسلامتهم".

وأشارت إلى أن تلك الوظيفة تتيح للمضيفات الفرصة لزيارة بلدان مختلفة والتعلم من ثقافاتهم.

وعبرت مضيفة الطيران "أشواق ناصر" بدورها عن فخرها بكونها من أوائل الفتيات السعوديات التي تنضم للعمل في وظيفة مضيفة طيران.

وقدمت بتلك المناسبة شكرها لأسرتها على دعمهم لها، كما أعربت عن شكرها للخطوط السعودية لإتاحتها الفرصة لهم للالتحاق بالبرنامج.

من جهة أخرى، قالت مضيفة الطيران "ريهام باحميشان": "منذ صغري كنت دائمًا ما أتساءل: لماذا لا توجد مضيفات سعوديات؟! وعندما فتحت الخطوط السعودية التقديم شعرت بالحماس والرغبة، وبادرت بالتقديم فورًا لهذه الوظيفة، والحمد لله الآن حققت لي الخطوط السعودية حلمي الذي كنت أعيش عليه من طفولتي".

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