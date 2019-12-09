النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد اشتباه حمى الضنك.. حملات رش تجوب قرى جنوب جازان

للقضاء على البعوض ونواقل المرض المنتشرة بالمستنقعات

جابت حملات رش مبيدات نواقل المرض، قرى جنوب جازان، أمس، في تحرك من أمانة المنطقة تجاه مطالبات الرش للوقاية من البعوض.

وشهدت عدد من قرى جنوب منطقة جازان في الموسم قبل مدة، ومحافظة أحد المسارحة، أمس، عمليات رش مكثف للقضاء على البعوض الذي بدأ تكاثره لوفرة مستنقعات المياه نتيجة الأمطار التي شهدتها المحافظات.

وكانت مصادر صحية في مركز الموسم قد كشفت عن اشتباه بإصابات بحمى الضنك بين مجموعة من المرضى خلال الأيام الماضية؛ مشيرة إلى أن هناك عددًا من الحالات لأجانب من بين المشتبه بإصابتهم.

حمى الضنك جازان حملات رش مبيدات

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد اشتباه حمى الضنك.. حملات رش تجوب قرى جنوب جازان
سبق

جابت حملات رش مبيدات نواقل المرض، قرى جنوب جازان، أمس، في تحرك من أمانة المنطقة تجاه مطالبات الرش للوقاية من البعوض.

وشهدت عدد من قرى جنوب منطقة جازان في الموسم قبل مدة، ومحافظة أحد المسارحة، أمس، عمليات رش مكثف للقضاء على البعوض الذي بدأ تكاثره لوفرة مستنقعات المياه نتيجة الأمطار التي شهدتها المحافظات.

وكانت مصادر صحية في مركز الموسم قد كشفت عن اشتباه بإصابات بحمى الضنك بين مجموعة من المرضى خلال الأيام الماضية؛ مشيرة إلى أن هناك عددًا من الحالات لأجانب من بين المشتبه بإصابتهم.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
12:05 PM

بعد اشتباه حمى الضنك.. حملات رش تجوب قرى جنوب جازان

للقضاء على البعوض ونواقل المرض المنتشرة بالمستنقعات

A A A
محمد المواسي - جازان
0
293

جابت حملات رش مبيدات نواقل المرض، قرى جنوب جازان، أمس، في تحرك من أمانة المنطقة تجاه مطالبات الرش للوقاية من البعوض.

وشهدت عدد من قرى جنوب منطقة جازان في الموسم قبل مدة، ومحافظة أحد المسارحة، أمس، عمليات رش مكثف للقضاء على البعوض الذي بدأ تكاثره لوفرة مستنقعات المياه نتيجة الأمطار التي شهدتها المحافظات.

وكانت مصادر صحية في مركز الموسم قد كشفت عن اشتباه بإصابات بحمى الضنك بين مجموعة من المرضى خلال الأيام الماضية؛ مشيرة إلى أن هناك عددًا من الحالات لأجانب من بين المشتبه بإصابتهم.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,853
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,031
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,365
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,787

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان
منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

منتدى الإعلام.. انتظار ١١ عامًا

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة