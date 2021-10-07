النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد كيف بدت حفرتا الصرف الصحي بعد تأمينهما

بعدما شكلت خطرًا على المارة

أنهت الشركة الوطنية للمياه إعادة تأهيل نقطتين للصرف الصحي في الموقع الذي وثقته "سبق" في تقرير سابق لها، وأعادته إلى الشكل الذي كان عليه قبل تعرضه للإتلاف من قِبل بعض العمالة وسرقة الغطاء الحديدي.

يُذكر أن سرقة الأغطية الحديدية لنقاط الصرف الصحي ليست وليدة اللحظة، إذ تكثر في مواقع أخرى؛ ما يجعلها تشكل خطرًا على المارة.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
شاهد كيف بدت حفرتا الصرف الصحي بعد تأمينهما
سبق

أنهت الشركة الوطنية للمياه إعادة تأهيل نقطتين للصرف الصحي في الموقع الذي وثقته "سبق" في تقرير سابق لها، وأعادته إلى الشكل الذي كان عليه قبل تعرضه للإتلاف من قِبل بعض العمالة وسرقة الغطاء الحديدي.

يُذكر أن سرقة الأغطية الحديدية لنقاط الصرف الصحي ليست وليدة اللحظة، إذ تكثر في مواقع أخرى؛ ما يجعلها تشكل خطرًا على المارة.

07 أكتوبر 2021 - 1 ربيع الأول 1443
11:53 PM

شاهد كيف بدت حفرتا الصرف الصحي بعد تأمينهما

بعدما شكلت خطرًا على المارة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
2
1,561

أنهت الشركة الوطنية للمياه إعادة تأهيل نقطتين للصرف الصحي في الموقع الذي وثقته "سبق" في تقرير سابق لها، وأعادته إلى الشكل الذي كان عليه قبل تعرضه للإتلاف من قِبل بعض العمالة وسرقة الغطاء الحديدي.

يُذكر أن سرقة الأغطية الحديدية لنقاط الصرف الصحي ليست وليدة اللحظة، إذ تكثر في مواقع أخرى؛ ما يجعلها تشكل خطرًا على المارة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,324
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,833
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,997
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,524

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة