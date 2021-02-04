النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 303 حالات إصابة بكورونا .. وتعافي 297 خلال الـ24 ساعة الماضية

"أمن الطرق" يعلن إعادة فتح طريق "تبوك- ضباء"

الإغلاق جاء على خلفية التغيرات الجوية في المنطقة

أعلن "أمن الطرق" أنه وإلحاقاً بالتنبيه السابق والذي صدر في وقت سابق اليوم بشأن إغلاق طريق تبوك- ضباء "عقبة الخريطة"، فقد تم فتح الطريق.

وشهدت مدينة تبوك، منذ فجر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة تبوك، تضمّن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مدينة تبوك، ومحافظات: تيماء، والوجه، وأملج، وضباء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً.

أمن الطرق عقبة الخريطة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمن الطرق" يعلن إعادة فتح طريق "تبوك- ضباء"
سبق

أعلن "أمن الطرق" أنه وإلحاقاً بالتنبيه السابق والذي صدر في وقت سابق اليوم بشأن إغلاق طريق تبوك- ضباء "عقبة الخريطة"، فقد تم فتح الطريق.

وشهدت مدينة تبوك، منذ فجر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة تبوك، تضمّن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مدينة تبوك، ومحافظات: تيماء، والوجه، وأملج، وضباء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً.

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
03:56 PM

"أمن الطرق" يعلن إعادة فتح طريق "تبوك- ضباء"

الإغلاق جاء على خلفية التغيرات الجوية في المنطقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
0
656

أعلن "أمن الطرق" أنه وإلحاقاً بالتنبيه السابق والذي صدر في وقت سابق اليوم بشأن إغلاق طريق تبوك- ضباء "عقبة الخريطة"، فقد تم فتح الطريق.

وشهدت مدينة تبوك، منذ فجر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة تبوك، تضمّن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل مدينة تبوك، ومحافظات: تيماء، والوجه، وأملج، وضباء، وتستمر حتى الساعة الواحدة ظهراً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,827
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,311
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,391
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,206

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة