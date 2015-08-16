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"الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي".. بهذه العبارة دبي تستقبل السعوديين في المطار

تأكيداً على العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين

استقبل مطار دبي الدولي الرحلات القادمة من السعودية بعبارة الأمير خالد الفيصل "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي"، وذلك ترحيباً بالسعوديين في بلدهم الثاني وتأكيداً على العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بينهم.

يذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قال في مؤتمر صحفي رداً على أحد الإعلاميين عند سؤاله هل توجد أي خلافات بين الإمارات والسعودية؟.. "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي".. بهذه العبارة دبي تستقبل السعوديين في المطار
سبق

استقبل مطار دبي الدولي الرحلات القادمة من السعودية بعبارة الأمير خالد الفيصل "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي"، وذلك ترحيباً بالسعوديين في بلدهم الثاني وتأكيداً على العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بينهم.

يذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قال في مؤتمر صحفي رداً على أحد الإعلاميين عند سؤاله هل توجد أي خلافات بين الإمارات والسعودية؟.. "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي".

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
01:52 AM

"الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي".. بهذه العبارة دبي تستقبل السعوديين في المطار

تأكيداً على العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين

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خالد الشاماني - الرياض
2
3,082

استقبل مطار دبي الدولي الرحلات القادمة من السعودية بعبارة الأمير خالد الفيصل "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي"، وذلك ترحيباً بالسعوديين في بلدهم الثاني وتأكيداً على العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بينهم.

يذكر أن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل قال في مؤتمر صحفي رداً على أحد الإعلاميين عند سؤاله هل توجد أي خلافات بين الإمارات والسعودية؟.. "الإماراتي سعودي والسعودي إماراتي".

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