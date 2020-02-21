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عربستوك Arabsstock تفتح الفرصة لكل المصورين والمبدعين لعرض وبيع صورهم للعالم

تحتوي على أكثر من 100 ألف صورة وفيديو حصرية قابلة للترخيص والاستخدام

أعلن موقع "عربستوك" عن فتح المجال لكل المصورين الهواة والمحترفين، والمصممين، والمنتجين، لبيع صورهم على المنصة، والاستفادة من مكانة الموقع التي حَظِيَ بها إقليميًّا وعالميًّا، عبر عرض وبيع ترخيص أعمالهم لعملاء الموقع والكسب المادي من أعمالهم.

ويعتبر موقع "عربستوك Arabsstock" أكبر مكتبة للمحتوى العربي والسعودي تحديدًا، ويحتوي على أكثر من 100 ألف صورة وفيديو وفيكتور حصرية قابلة للترخيص والاستخدام؛ ليكون -بحسب مطوريه- أكبر مرجع لكل المنتجين والمصممين وشركات التسويق والصحف الإلكترونية وغيرها، التي تبحث عن محتوى رقمي عربي خليجي "يعكس الهوية الصحيحة".

وتهدف "عربستوك" إلى خلق شراكات مع المبدعين من خلال بناء شراكات وفتح فرص ربحية جديدة لهم؛ حيث يمكنهم الآن بكل سهولة التسجيل من خلال المنصة ورفع صورهم وأعمالهم الفنية والفيديوهات الأصلية بخطوات بسيطة والكسب المادي بنسبة محددة في كل مرة يتم فيها شراء وتحميل أعمالهم، كما طوّرت عربستوك لوحة تحكم خاصة بهم، تُمَكنهم من خلالها من متابعة مبيعاته وأرباحهم وسحبها على حسابهم الخاص بكل سهولة.

وتقول "عربستوك" إن منصة المساهمين المبدعين سوف تكون المنصة الأولى والأكبر عربيًّا للاستثمار من خلال المحتوى الرقمي والأعمال الفنية من خلال الاستفادة من المحتوى الأرشيفي الذي يملكه المصورون أو من خلال بناء محتوى جديد وعرضه في المنصة لعملائها المشتركين من كافة أنحاء العالم، سواء جهات حكومية، أو شركات عالمية، أو قنوات تلفزيونية، أو صحف ومجلات عالمية.

وتركز "عربستوك" على أن تكون المرجع الأول والأكبر للمحتوى العربي، وأن تكون الشريك لكل المبدعين من خلال منصتها الداعمة لهم، ومن خلال الظهور في كل المجتمعات الفنية والإبداعية، وتقديم الدورات والمعرفة الإبداعية لهم.

سجل الآن كمساهم مصور، أو مصمم أو شركة إنتاج، وابدأ بالكسب من أعمالك: https://contributor.arabsstock.com/ar تابع حسابات متجمع المبدعين في عربستوك: @ArabsstockCon

موقع عربستوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عربستوك Arabsstock تفتح الفرصة لكل المصورين والمبدعين لعرض وبيع صورهم للعالم
سبق

أعلن موقع "عربستوك" عن فتح المجال لكل المصورين الهواة والمحترفين، والمصممين، والمنتجين، لبيع صورهم على المنصة، والاستفادة من مكانة الموقع التي حَظِيَ بها إقليميًّا وعالميًّا، عبر عرض وبيع ترخيص أعمالهم لعملاء الموقع والكسب المادي من أعمالهم.

ويعتبر موقع "عربستوك Arabsstock" أكبر مكتبة للمحتوى العربي والسعودي تحديدًا، ويحتوي على أكثر من 100 ألف صورة وفيديو وفيكتور حصرية قابلة للترخيص والاستخدام؛ ليكون -بحسب مطوريه- أكبر مرجع لكل المنتجين والمصممين وشركات التسويق والصحف الإلكترونية وغيرها، التي تبحث عن محتوى رقمي عربي خليجي "يعكس الهوية الصحيحة".

وتهدف "عربستوك" إلى خلق شراكات مع المبدعين من خلال بناء شراكات وفتح فرص ربحية جديدة لهم؛ حيث يمكنهم الآن بكل سهولة التسجيل من خلال المنصة ورفع صورهم وأعمالهم الفنية والفيديوهات الأصلية بخطوات بسيطة والكسب المادي بنسبة محددة في كل مرة يتم فيها شراء وتحميل أعمالهم، كما طوّرت عربستوك لوحة تحكم خاصة بهم، تُمَكنهم من خلالها من متابعة مبيعاته وأرباحهم وسحبها على حسابهم الخاص بكل سهولة.

وتقول "عربستوك" إن منصة المساهمين المبدعين سوف تكون المنصة الأولى والأكبر عربيًّا للاستثمار من خلال المحتوى الرقمي والأعمال الفنية من خلال الاستفادة من المحتوى الأرشيفي الذي يملكه المصورون أو من خلال بناء محتوى جديد وعرضه في المنصة لعملائها المشتركين من كافة أنحاء العالم، سواء جهات حكومية، أو شركات عالمية، أو قنوات تلفزيونية، أو صحف ومجلات عالمية.

وتركز "عربستوك" على أن تكون المرجع الأول والأكبر للمحتوى العربي، وأن تكون الشريك لكل المبدعين من خلال منصتها الداعمة لهم، ومن خلال الظهور في كل المجتمعات الفنية والإبداعية، وتقديم الدورات والمعرفة الإبداعية لهم.

سجل الآن كمساهم مصور، أو مصمم أو شركة إنتاج، وابدأ بالكسب من أعمالك: https://contributor.arabsstock.com/ar تابع حسابات متجمع المبدعين في عربستوك: @ArabsstockCon

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
11:33 AM

عربستوك Arabsstock تفتح الفرصة لكل المصورين والمبدعين لعرض وبيع صورهم للعالم

تحتوي على أكثر من 100 ألف صورة وفيديو حصرية قابلة للترخيص والاستخدام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن موقع "عربستوك" عن فتح المجال لكل المصورين الهواة والمحترفين، والمصممين، والمنتجين، لبيع صورهم على المنصة، والاستفادة من مكانة الموقع التي حَظِيَ بها إقليميًّا وعالميًّا، عبر عرض وبيع ترخيص أعمالهم لعملاء الموقع والكسب المادي من أعمالهم.

ويعتبر موقع "عربستوك Arabsstock" أكبر مكتبة للمحتوى العربي والسعودي تحديدًا، ويحتوي على أكثر من 100 ألف صورة وفيديو وفيكتور حصرية قابلة للترخيص والاستخدام؛ ليكون -بحسب مطوريه- أكبر مرجع لكل المنتجين والمصممين وشركات التسويق والصحف الإلكترونية وغيرها، التي تبحث عن محتوى رقمي عربي خليجي "يعكس الهوية الصحيحة".

وتهدف "عربستوك" إلى خلق شراكات مع المبدعين من خلال بناء شراكات وفتح فرص ربحية جديدة لهم؛ حيث يمكنهم الآن بكل سهولة التسجيل من خلال المنصة ورفع صورهم وأعمالهم الفنية والفيديوهات الأصلية بخطوات بسيطة والكسب المادي بنسبة محددة في كل مرة يتم فيها شراء وتحميل أعمالهم، كما طوّرت عربستوك لوحة تحكم خاصة بهم، تُمَكنهم من خلالها من متابعة مبيعاته وأرباحهم وسحبها على حسابهم الخاص بكل سهولة.

وتقول "عربستوك" إن منصة المساهمين المبدعين سوف تكون المنصة الأولى والأكبر عربيًّا للاستثمار من خلال المحتوى الرقمي والأعمال الفنية من خلال الاستفادة من المحتوى الأرشيفي الذي يملكه المصورون أو من خلال بناء محتوى جديد وعرضه في المنصة لعملائها المشتركين من كافة أنحاء العالم، سواء جهات حكومية، أو شركات عالمية، أو قنوات تلفزيونية، أو صحف ومجلات عالمية.

وتركز "عربستوك" على أن تكون المرجع الأول والأكبر للمحتوى العربي، وأن تكون الشريك لكل المبدعين من خلال منصتها الداعمة لهم، ومن خلال الظهور في كل المجتمعات الفنية والإبداعية، وتقديم الدورات والمعرفة الإبداعية لهم.

سجل الآن كمساهم مصور، أو مصمم أو شركة إنتاج، وابدأ بالكسب من أعمالك: https://contributor.arabsstock.com/ar تابع حسابات متجمع المبدعين في عربستوك: @ArabsstockCon

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,200
142 مليون ..

142 مليون ..

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05 يوليو
14,240
38 مليار ..

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