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سنة بسيطة أم كبيسة؟.."الزعاق" يكشف ماهية 2021 العددية

قال: كل تقاويم الثقافات البشرية تعتمد على دوراني الشمس والقمر

قسّم الفلكي الدكتور خالد الزعاق، السنين الميلادية إلى قسمين؛ سنين بسيطة عدد أيامها 365 يوماً، وسنين كبيسة عدد أيامها 366 يوماً؛ لافتاً إلى أن السنة الميلادية الجديدة 2021م هي سنة بسيطة لأن عدد أيامها 365 يوماً.

وبيّن أنه في السنة البسيطة يكون عدد أيام شهر فبراير 28 يوماً، بينما السنة الكبيسة يكون عدد أيامه 29 يوماً.

وأشار إلى أن كل 100 سنة يكون فيها 25 سنة كبيسة، و75 سنة بسيطة، وكل تقاويم الثقافات البشرية تعتمد على أساسين هما: دوران الشمس حول الأرض ظاهرياً، أو دوران القمر حول الأرض حقيقياً، مستشهداً بقوله تعالى: "الشمس والقمر بحسبان"؛ أي بحساب دقيق لا يختلف ولا لثانية واحدة.

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سنة بسيطة أم كبيسة؟.."الزعاق" يكشف ماهية 2021 العددية
سبق

قسّم الفلكي الدكتور خالد الزعاق، السنين الميلادية إلى قسمين؛ سنين بسيطة عدد أيامها 365 يوماً، وسنين كبيسة عدد أيامها 366 يوماً؛ لافتاً إلى أن السنة الميلادية الجديدة 2021م هي سنة بسيطة لأن عدد أيامها 365 يوماً.

وبيّن أنه في السنة البسيطة يكون عدد أيام شهر فبراير 28 يوماً، بينما السنة الكبيسة يكون عدد أيامه 29 يوماً.

وأشار إلى أن كل 100 سنة يكون فيها 25 سنة كبيسة، و75 سنة بسيطة، وكل تقاويم الثقافات البشرية تعتمد على أساسين هما: دوران الشمس حول الأرض ظاهرياً، أو دوران القمر حول الأرض حقيقياً، مستشهداً بقوله تعالى: "الشمس والقمر بحسبان"؛ أي بحساب دقيق لا يختلف ولا لثانية واحدة.

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
05:57 PM

سنة بسيطة أم كبيسة؟.."الزعاق" يكشف ماهية 2021 العددية

قال: كل تقاويم الثقافات البشرية تعتمد على دوراني الشمس والقمر

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منصور الشلاقي - الرياض
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9,674

قسّم الفلكي الدكتور خالد الزعاق، السنين الميلادية إلى قسمين؛ سنين بسيطة عدد أيامها 365 يوماً، وسنين كبيسة عدد أيامها 366 يوماً؛ لافتاً إلى أن السنة الميلادية الجديدة 2021م هي سنة بسيطة لأن عدد أيامها 365 يوماً.

وبيّن أنه في السنة البسيطة يكون عدد أيام شهر فبراير 28 يوماً، بينما السنة الكبيسة يكون عدد أيامه 29 يوماً.

وأشار إلى أن كل 100 سنة يكون فيها 25 سنة كبيسة، و75 سنة بسيطة، وكل تقاويم الثقافات البشرية تعتمد على أساسين هما: دوران الشمس حول الأرض ظاهرياً، أو دوران القمر حول الأرض حقيقياً، مستشهداً بقوله تعالى: "الشمس والقمر بحسبان"؛ أي بحساب دقيق لا يختلف ولا لثانية واحدة.

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