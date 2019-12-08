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"قضائية النواب" قد تصوت على تهم مساءلة "ترامب" هذا الأسبوع

"نادلر" أشار  إلى أن تحديدها يتطلب أمورًا كثيرة

ذكر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر، اليوم (الأحد)، أن اللجنة قد تصوت على بنود اتهامات مساءلة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وأشار "نادلر"، وهو ديمقراطي لشبكة تلفزيون "سي.إن.إن" إلى أن ذلك محتمل.

وأفاد رئيس اللجنة القضائية بأن هناك الكثير الذي يتعين أخذه في الاعتبار في تحديد أي التهم التي يمكن توجيهها للرئيس الجمهوري، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أن ما خلُص إليه المحقق الخاص روبرت مولر من مساع "ترامب" لعرقلة التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 إنما يظهر نمطًا سائدًا.

ترامب مجلس النواب الأمريكي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"قضائية النواب" قد تصوت على تهم مساءلة "ترامب" هذا الأسبوع
سبق

ذكر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر، اليوم (الأحد)، أن اللجنة قد تصوت على بنود اتهامات مساءلة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وأشار "نادلر"، وهو ديمقراطي لشبكة تلفزيون "سي.إن.إن" إلى أن ذلك محتمل.

وأفاد رئيس اللجنة القضائية بأن هناك الكثير الذي يتعين أخذه في الاعتبار في تحديد أي التهم التي يمكن توجيهها للرئيس الجمهوري، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أن ما خلُص إليه المحقق الخاص روبرت مولر من مساع "ترامب" لعرقلة التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 إنما يظهر نمطًا سائدًا.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
07:16 PM

"قضائية النواب" قد تصوت على تهم مساءلة "ترامب" هذا الأسبوع

"نادلر" أشار  إلى أن تحديدها يتطلب أمورًا كثيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي جيرولد نادلر، اليوم (الأحد)، أن اللجنة قد تصوت على بنود اتهامات مساءلة الرئيس دونالد ترامب هذا الأسبوع.

وأشار "نادلر"، وهو ديمقراطي لشبكة تلفزيون "سي.إن.إن" إلى أن ذلك محتمل.

وأفاد رئيس اللجنة القضائية بأن هناك الكثير الذي يتعين أخذه في الاعتبار في تحديد أي التهم التي يمكن توجيهها للرئيس الجمهوري، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أن ما خلُص إليه المحقق الخاص روبرت مولر من مساع "ترامب" لعرقلة التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات عام 2016 إنما يظهر نمطًا سائدًا.

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