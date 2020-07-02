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للمرة الثانية خلال أسبوعين.. "تويتر" يحذف صورة من تغريدة لترامب

تعود لصحفي في "نيويورك تايمز" والمبرر: التعدي على حقوق المؤلف

للمرة الثانية خلال أسبوعين فقط قام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحذف صورة من تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبرراً تصرفه بالتعدي على حقوق المؤلف.

وبدلاً من الصورة التي تم نشرها في التغريدة في 30 يونيو، سترى الآن إشعاراً بأنه تم حذف الصورة؛ تلبية لشكوى من صاحب حقوق الطبع والنشر.

وبحسب "روسيا اليوم" أفاد موقع "أكسيوس"، بأن الصورة المحذوفة تعود لصحفي في "نيويورك تايمز" أرفقها بمقالة كبيرة حول ترامب.

واشتكت الصحيفة من التغريدة؛ لأن ترامب نشر الصورة دون إذن.

وهذه هي الحالة الثانية، خلال أسبوعين، عندما تقوم مواقع التواصل الاجتماعي بإزالة المواد من حسابات ترامب.

قبل ذلك، تم حذف تغريدة وبوست لترامب من "فيسبوك"، كانت تتضمن صوراً لطفلين صغيرين. بعد أن اشتكى والداهما من التعدي على حقوق المؤلف.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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للمرة الثانية خلال أسبوعين.. "تويتر" يحذف صورة من تغريدة لترامب
سبق

للمرة الثانية خلال أسبوعين فقط قام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحذف صورة من تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبرراً تصرفه بالتعدي على حقوق المؤلف.

وبدلاً من الصورة التي تم نشرها في التغريدة في 30 يونيو، سترى الآن إشعاراً بأنه تم حذف الصورة؛ تلبية لشكوى من صاحب حقوق الطبع والنشر.

وبحسب "روسيا اليوم" أفاد موقع "أكسيوس"، بأن الصورة المحذوفة تعود لصحفي في "نيويورك تايمز" أرفقها بمقالة كبيرة حول ترامب.

واشتكت الصحيفة من التغريدة؛ لأن ترامب نشر الصورة دون إذن.

وهذه هي الحالة الثانية، خلال أسبوعين، عندما تقوم مواقع التواصل الاجتماعي بإزالة المواد من حسابات ترامب.

قبل ذلك، تم حذف تغريدة وبوست لترامب من "فيسبوك"، كانت تتضمن صوراً لطفلين صغيرين. بعد أن اشتكى والداهما من التعدي على حقوق المؤلف.

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
11:25 AM

للمرة الثانية خلال أسبوعين.. "تويتر" يحذف صورة من تغريدة لترامب

تعود لصحفي في "نيويورك تايمز" والمبرر: التعدي على حقوق المؤلف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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للمرة الثانية خلال أسبوعين فقط قام موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحذف صورة من تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مبرراً تصرفه بالتعدي على حقوق المؤلف.

وبدلاً من الصورة التي تم نشرها في التغريدة في 30 يونيو، سترى الآن إشعاراً بأنه تم حذف الصورة؛ تلبية لشكوى من صاحب حقوق الطبع والنشر.

وبحسب "روسيا اليوم" أفاد موقع "أكسيوس"، بأن الصورة المحذوفة تعود لصحفي في "نيويورك تايمز" أرفقها بمقالة كبيرة حول ترامب.

واشتكت الصحيفة من التغريدة؛ لأن ترامب نشر الصورة دون إذن.

وهذه هي الحالة الثانية، خلال أسبوعين، عندما تقوم مواقع التواصل الاجتماعي بإزالة المواد من حسابات ترامب.

قبل ذلك، تم حذف تغريدة وبوست لترامب من "فيسبوك"، كانت تتضمن صوراً لطفلين صغيرين. بعد أن اشتكى والداهما من التعدي على حقوق المؤلف.

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