الجدعان: لن يكون هناك مزيدٌ من الرسوم والضرائب

قال: إلا بعد دراسة آثارها المالية والاقتصادية والاجتماعية

قال وزير المالية محمد الجدعان؛ إنه لن يكون هناك مزيدٌ من الرسوم والضرائب إلا بعد دراسة آثارها المالية والاقتصادية والاجتماعية وأثرها في تنافسية الاقتصاد.

وأضاف خلال ملتقى الميزانية المنعقد اليوم: خادم الحرمين أكّد أهمية الاستدامة المالية وزيادة #الإيرادات والسعودية خلال عام 2019 حققت نجاحات متميزة ولن تقف عند ذلك.

وأضاف الجدعان: أتمنى أن نرى مزيداً من النمو في 2020.

وأشار إلى أن هدف الحكومة واضح جداً في تمكين القطاع الخاص وهو شريكٌ أساسي ومهم.

وكانت قد بدأت في الرياض، اليوم، أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2020، الذي تنظّمه وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وفي الجلسة الأولى بعنوان "مؤشرات الميزانية العامة وأثرها في النمو الاقتصادي" شارك كل من: وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.