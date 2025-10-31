"مدني الرياض" يخمد حريقاً اندلع في مستودع لتخزين الفحم بحي الفيصلية

أخمدت فرق الدفاع المدني في العاصمة الرياض، حريقاً اندلع في مستودع لتخزين الفحم بحي الفيصلية.
وبيّنت المديرية عبر حسابها في تويتر، عدم حدوث أي إصابات - ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني في العاصمة الرياض، حريقاً اندلع في مستودع لتخزين الفحم بحي الفيصلية.
وبيّنت المديرية عبر حسابها في تويتر، عدم حدوث أي إصابات - ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني في العاصمة الرياض، حريقاً اندلع في مستودع لتخزين الفحم بحي الفيصلية.
وبيّنت المديرية عبر حسابها في تويتر، عدم حدوث أي إصابات - ولله الحمد.
أخمدت فرق الدفاع المدني في العاصمة الرياض، حريقاً اندلع في مستودع لتخزين الفحم بحي الفيصلية.
وبيّنت المديرية عبر حسابها في تويتر، عدم حدوث أي إصابات - ولله الحمد.