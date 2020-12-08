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"قرقاش": الإمارات تثمّن جهود الكويت وتدعم مساعي السعودية لحل الخلاف الخليجي

قال: تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الثلاثاء، أن بلاده تثمّن جهود الكويت وتدعم مساعي السعودية بالنيابة عن الدول الأربع في هذا الصدد.
وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع".
وأضاف الوزير الإماراتي قائلاً إن بلاده "تؤكد أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي وإستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة".

وكانت قد أعلنت الكويت عن "مباحثات مثمرة" بين أطراف الأزمة للتوصل إلى حل للخلاف الخليجي الذي بدأ عام 2017، وأعربت كل من الرياض والدوحة عن تفاؤلهما بقرب التوصل لاتفاق.

وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش

الرئيسية/ أخبار العالم

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"قرقاش": الإمارات تثمّن جهود الكويت وتدعم مساعي السعودية لحل الخلاف الخليجي
سبق

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الثلاثاء، أن بلاده تثمّن جهود الكويت وتدعم مساعي السعودية بالنيابة عن الدول الأربع في هذا الصدد.
وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع".
وأضاف الوزير الإماراتي قائلاً إن بلاده "تؤكد أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي وإستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة".

وكانت قد أعلنت الكويت عن "مباحثات مثمرة" بين أطراف الأزمة للتوصل إلى حل للخلاف الخليجي الذي بدأ عام 2017، وأعربت كل من الرياض والدوحة عن تفاؤلهما بقرب التوصل لاتفاق.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
05:45 PM

"قرقاش": الإمارات تثمّن جهود الكويت وتدعم مساعي السعودية لحل الخلاف الخليجي

قال: تتطلع إلى قمة خليجية ناجحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الثلاثاء، أن بلاده تثمّن جهود الكويت وتدعم مساعي السعودية بالنيابة عن الدول الأربع في هذا الصدد.
وقال قرقاش عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع".
وأضاف الوزير الإماراتي قائلاً إن بلاده "تؤكد أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي وإستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة".

وكانت قد أعلنت الكويت عن "مباحثات مثمرة" بين أطراف الأزمة للتوصل إلى حل للخلاف الخليجي الذي بدأ عام 2017، وأعربت كل من الرياض والدوحة عن تفاؤلهما بقرب التوصل لاتفاق.

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