ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4619 حالة
سجّلت وزارة الصحة الكويتية 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4619 حالة.
وقال المتحث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 33 حالة، مبينًا أن حالات الوفاة الثلاث لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية والهندية والأردنية.
سجّلت وزارة الصحة الكويتية 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4619 حالة.
وقال المتحث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 33 حالة، مبينًا أن حالات الوفاة الثلاث لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية والهندية والأردنية.
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
07:03 PM
خلال 24 ساعة .. الكويت تسجل 242 إصابة بكورونا
ارتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4619 حالة
سجّلت وزارة الصحة الكويتية 242 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 4619 حالة.
وقال المتحث باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 33 حالة، مبينًا أن حالات الوفاة الثلاث لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية والهندية والأردنية.