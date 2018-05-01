النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ابتدائية ناصر خلوفة لتحفيظ القرآن تحفز طلابها وتكرّم المعلمين

قدم لكل طالب دراجة هوائية جديدة

احتفلت مدرسة ناصر خلوفة لتحفيظ القرآن الكريم بصامطة ابتهاجًا بنجاح طلاب الصف الأول الابتدائي وانتقالهم للصف الثاني وتكريمًا لمعلمهم إبراهيم غليلة مدخلي، بحضور المساعد للشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة عبدالرزاق صميلي والمشرف التربوي خالد جعبور والمشرف التربوي عبدالله ناشب حمدي وأولياء أمور الطلاب ومعلمي وإداري المدرسة.

وكانت الهدايا المقدمة مبادرة من المربي المتميز والرجل المعطاء مربي الصف الأول الابتدائي بالمدرسة إبراهيم حسن غليلة مدخلي، حيث قدم لكل طالب من طلابه دراجة هوائية جديدة هدية منه وشهادة شكر وتقدير لكل أسرة على جهودهم وتعاونهم في سبيل نجاح العملية التعليمية ورغبة منه في إدخال البهجة والسرور على أبنائه الطلاب في بادرة طيبة وجميلة قد تكون الأندر على مستوى مدارس المملكة.

وفي نهاية الحفل، كرّمت إدارة المدرسة والمعلمين مربي الصف إبراهيم غليلة تقديرًا له على جهوده المبذولة لأبنائه الطلاب.

تميز الحفل بروح الفرح والإخاء وعمت أجواؤه الحب الصادق والسرور والانشراح من الطلاب وأولياء أمورهم وطاقم المدرسة كأسرة واحدة وكانت فقرات الاحتفال بتقديم يحيى كريري
بداية بالقرآن الكريم تلاه إبراهيم غليلة، ثم كلمة لقائد المدرسة عبدالكريم أبوعقيل ثم كلمة لمساعد مكتب التعليم بصامطة عبدالرزاق الصميلي، ثم عرض مرئي شمل صورًا لطلاب الصف الأول من ذكريات الأسبوع التمهيدي وكواليس العام الدراسي داخل الصف وانتهاءً بتكريم قدمه أولياء أمور الطلاب لمعلمي الصف الأول الابتدائي قبيل نهاية العام، تلاه تكريم المعلم الفاضل مربي الصف الأول إبراهيم غليلة مدخلي من قِبل إدارة المدرسة ثم تكريم الطلاب وأولياء أمورهم ثم كلمة أولياء الأمور قدمها المتقاعد علي نجار، ثم تقدم الجميع لتقطيع كعكة الاحتفال.

وختامًا التقطت الصور الجماعية لطاقم المدرسة والضيوف مع أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
ابتدائية ناصر خلوفة لتحفيظ القرآن تحفز طلابها وتكرّم المعلمين
سبق

احتفلت مدرسة ناصر خلوفة لتحفيظ القرآن الكريم بصامطة ابتهاجًا بنجاح طلاب الصف الأول الابتدائي وانتقالهم للصف الثاني وتكريمًا لمعلمهم إبراهيم غليلة مدخلي، بحضور المساعد للشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة عبدالرزاق صميلي والمشرف التربوي خالد جعبور والمشرف التربوي عبدالله ناشب حمدي وأولياء أمور الطلاب ومعلمي وإداري المدرسة.

وكانت الهدايا المقدمة مبادرة من المربي المتميز والرجل المعطاء مربي الصف الأول الابتدائي بالمدرسة إبراهيم حسن غليلة مدخلي، حيث قدم لكل طالب من طلابه دراجة هوائية جديدة هدية منه وشهادة شكر وتقدير لكل أسرة على جهودهم وتعاونهم في سبيل نجاح العملية التعليمية ورغبة منه في إدخال البهجة والسرور على أبنائه الطلاب في بادرة طيبة وجميلة قد تكون الأندر على مستوى مدارس المملكة.

وفي نهاية الحفل، كرّمت إدارة المدرسة والمعلمين مربي الصف إبراهيم غليلة تقديرًا له على جهوده المبذولة لأبنائه الطلاب.

تميز الحفل بروح الفرح والإخاء وعمت أجواؤه الحب الصادق والسرور والانشراح من الطلاب وأولياء أمورهم وطاقم المدرسة كأسرة واحدة وكانت فقرات الاحتفال بتقديم يحيى كريري
بداية بالقرآن الكريم تلاه إبراهيم غليلة، ثم كلمة لقائد المدرسة عبدالكريم أبوعقيل ثم كلمة لمساعد مكتب التعليم بصامطة عبدالرزاق الصميلي، ثم عرض مرئي شمل صورًا لطلاب الصف الأول من ذكريات الأسبوع التمهيدي وكواليس العام الدراسي داخل الصف وانتهاءً بتكريم قدمه أولياء أمور الطلاب لمعلمي الصف الأول الابتدائي قبيل نهاية العام، تلاه تكريم المعلم الفاضل مربي الصف الأول إبراهيم غليلة مدخلي من قِبل إدارة المدرسة ثم تكريم الطلاب وأولياء أمورهم ثم كلمة أولياء الأمور قدمها المتقاعد علي نجار، ثم تقدم الجميع لتقطيع كعكة الاحتفال.

وختامًا التقطت الصور الجماعية لطاقم المدرسة والضيوف مع أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
11:37 PM

ابتدائية ناصر خلوفة لتحفيظ القرآن تحفز طلابها وتكرّم المعلمين

قدم لكل طالب دراجة هوائية جديدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
119

احتفلت مدرسة ناصر خلوفة لتحفيظ القرآن الكريم بصامطة ابتهاجًا بنجاح طلاب الصف الأول الابتدائي وانتقالهم للصف الثاني وتكريمًا لمعلمهم إبراهيم غليلة مدخلي، بحضور المساعد للشؤون التعليمية بمكتب تعليم صامطة عبدالرزاق صميلي والمشرف التربوي خالد جعبور والمشرف التربوي عبدالله ناشب حمدي وأولياء أمور الطلاب ومعلمي وإداري المدرسة.

وكانت الهدايا المقدمة مبادرة من المربي المتميز والرجل المعطاء مربي الصف الأول الابتدائي بالمدرسة إبراهيم حسن غليلة مدخلي، حيث قدم لكل طالب من طلابه دراجة هوائية جديدة هدية منه وشهادة شكر وتقدير لكل أسرة على جهودهم وتعاونهم في سبيل نجاح العملية التعليمية ورغبة منه في إدخال البهجة والسرور على أبنائه الطلاب في بادرة طيبة وجميلة قد تكون الأندر على مستوى مدارس المملكة.

وفي نهاية الحفل، كرّمت إدارة المدرسة والمعلمين مربي الصف إبراهيم غليلة تقديرًا له على جهوده المبذولة لأبنائه الطلاب.

تميز الحفل بروح الفرح والإخاء وعمت أجواؤه الحب الصادق والسرور والانشراح من الطلاب وأولياء أمورهم وطاقم المدرسة كأسرة واحدة وكانت فقرات الاحتفال بتقديم يحيى كريري
بداية بالقرآن الكريم تلاه إبراهيم غليلة، ثم كلمة لقائد المدرسة عبدالكريم أبوعقيل ثم كلمة لمساعد مكتب التعليم بصامطة عبدالرزاق الصميلي، ثم عرض مرئي شمل صورًا لطلاب الصف الأول من ذكريات الأسبوع التمهيدي وكواليس العام الدراسي داخل الصف وانتهاءً بتكريم قدمه أولياء أمور الطلاب لمعلمي الصف الأول الابتدائي قبيل نهاية العام، تلاه تكريم المعلم الفاضل مربي الصف الأول إبراهيم غليلة مدخلي من قِبل إدارة المدرسة ثم تكريم الطلاب وأولياء أمورهم ثم كلمة أولياء الأمور قدمها المتقاعد علي نجار، ثم تقدم الجميع لتقطيع كعكة الاحتفال.

وختامًا التقطت الصور الجماعية لطاقم المدرسة والضيوف مع أولياء الأمور وأبنائهم الطلاب.

شارك برأيك
72
467

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,418
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
35,109
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,182
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,304

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

انتهى زمن الأربعة الكبار

انتهى زمن الأربعة الكبار

سلطان رديف
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
قيمة الشهادة

قيمة الشهادة

يحيى فقيهي
لمن.. نبارك؟!!

لمن.. نبارك؟!!

وحيد بغدادي
الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة