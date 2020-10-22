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حريق جبل غلامة.. "القرني": اللهم اجعلها برداً وسلاماً على "تنومة" وأهلها

دعا الله تعالى أن يجنّب المملكة والعالم الهدم والغرق والكوارث والمحن والفتن

تفاعل الداعية الدكتور عائض القرني مع جهود الدفاع المدني والجهات المعنية للسيطرة على #حريق_تنومة، داعياً الله عز وجلّ أن يطفئ حريق جبل غلامة بمحافظة ‎تنومة، قائلاً: اللهم اطفئ لهيبها، وأخمد حريقها، واجعلها برداً وسلاماً على تنومة وأهلها.

وأضاف "القرني"، عبر حسابه في "تويتر" صباح الخميس: اللهم جنّب بلادنا والعالم أجمع الهدم والغرق، والكوارث والمحن، وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم علينا الأمن والإيمان، والسلامة والاسلام، يا رحيم يا رحمن.

جدير بالذكر أن إمارة عسير كانت قد أعلنت دعم غرفة العمليات المشتركة بالإمارة القيادة الميدانية في "تنومة" بآليات دعم من بلديات المنطقة، والتوجيه بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة.

كما أنشأت غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة، بمشاركة محافظة ‫النماص معاً.

حريق جبل غلامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حريق جبل غلامة.. "القرني": اللهم اجعلها برداً وسلاماً على "تنومة" وأهلها
سبق

تفاعل الداعية الدكتور عائض القرني مع جهود الدفاع المدني والجهات المعنية للسيطرة على #حريق_تنومة، داعياً الله عز وجلّ أن يطفئ حريق جبل غلامة بمحافظة ‎تنومة، قائلاً: اللهم اطفئ لهيبها، وأخمد حريقها، واجعلها برداً وسلاماً على تنومة وأهلها.

وأضاف "القرني"، عبر حسابه في "تويتر" صباح الخميس: اللهم جنّب بلادنا والعالم أجمع الهدم والغرق، والكوارث والمحن، وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم علينا الأمن والإيمان، والسلامة والاسلام، يا رحيم يا رحمن.

جدير بالذكر أن إمارة عسير كانت قد أعلنت دعم غرفة العمليات المشتركة بالإمارة القيادة الميدانية في "تنومة" بآليات دعم من بلديات المنطقة، والتوجيه بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة.

كما أنشأت غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة، بمشاركة محافظة ‫النماص معاً.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
12:25 PM

حريق جبل غلامة.. "القرني": اللهم اجعلها برداً وسلاماً على "تنومة" وأهلها

دعا الله تعالى أن يجنّب المملكة والعالم الهدم والغرق والكوارث والمحن والفتن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفاعل الداعية الدكتور عائض القرني مع جهود الدفاع المدني والجهات المعنية للسيطرة على #حريق_تنومة، داعياً الله عز وجلّ أن يطفئ حريق جبل غلامة بمحافظة ‎تنومة، قائلاً: اللهم اطفئ لهيبها، وأخمد حريقها، واجعلها برداً وسلاماً على تنومة وأهلها.

وأضاف "القرني"، عبر حسابه في "تويتر" صباح الخميس: اللهم جنّب بلادنا والعالم أجمع الهدم والغرق، والكوارث والمحن، وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأدم علينا الأمن والإيمان، والسلامة والاسلام، يا رحيم يا رحمن.

جدير بالذكر أن إمارة عسير كانت قد أعلنت دعم غرفة العمليات المشتركة بالإمارة القيادة الميدانية في "تنومة" بآليات دعم من بلديات المنطقة، والتوجيه بتوفير وحدات سكنية لفرق الطوارئ القادمة من خارج المحافظة.

كما أنشأت غرفة العمليات المشتركة بإمارة عسير قيادة ميدانية موحدة بمحافظة تنومة، بمشاركة محافظة ‫النماص معاً.

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