النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ماذا بين فكي القرش؟.. اكتشاف "مذهل" يثير دهشة العلماء

قادرة على العيش في الجبال الشاهقة

أعلن باحثون يابانيون العثور على مخلوقات جديدة تشبه الجمبري بين فكي قرش الحوت، في اكتشاف آثار دهشة العلماء.

وهذه المخلوقات الصغرى التي أطلق عليها اسم "بودوسيروس جينبي"، تنتمي إلى فصيلة معروفة بقدراتها العالية على العيش في بيئات متنوعة، من الجبال الشاهقة إلى البحار العميقة.

غير أن كو توميكاوا كبير الباحثين في جامعة هيروشوما، أعربَ عن دهشته بإيجادها في فم حيوان.

وحسب "سكاي نيوزعربية"، قال الباحث في تصريحات: "هذه المخلوقات التي يتراوح عادة طولها بين 3 و5 سنتيمترات، مذهلة بالفعل؛ لأن في وسعها العيش في بيئات شديدة الاختلاف".

وكشف الباحثون أن هذا الصنف الجديد يتميز بلونه البني، وبالوبر الذي يغطي قوائمه؛ مما يساعده على الْتقاط قوت يومه.

وأقرّ كو توميكاوا: "لكن لم أكن أتوقع أن نجده بين فكي قرش الحوت".

واستعرض الباحث بعض الأسباب التي تدفع هذه المخلوقات إلى اختيار بيئة من هذا النوع، قائلًا: إن هذا الموقع "موطن جيد بالفعل؛ إذ يتوافر فيه الطعام والمياه".

ولفت إلى أنه يشكّل أيضًا: "مكانًا آمنًا لا توجد فيه كائنات مفترسة".

قرش قرش الحوت

الرئيسية/ محطات

اعلان
ماذا بين فكي القرش؟.. اكتشاف "مذهل" يثير دهشة العلماء
سبق

أعلن باحثون يابانيون العثور على مخلوقات جديدة تشبه الجمبري بين فكي قرش الحوت، في اكتشاف آثار دهشة العلماء.

وهذه المخلوقات الصغرى التي أطلق عليها اسم "بودوسيروس جينبي"، تنتمي إلى فصيلة معروفة بقدراتها العالية على العيش في بيئات متنوعة، من الجبال الشاهقة إلى البحار العميقة.

غير أن كو توميكاوا كبير الباحثين في جامعة هيروشوما، أعربَ عن دهشته بإيجادها في فم حيوان.

وحسب "سكاي نيوزعربية"، قال الباحث في تصريحات: "هذه المخلوقات التي يتراوح عادة طولها بين 3 و5 سنتيمترات، مذهلة بالفعل؛ لأن في وسعها العيش في بيئات شديدة الاختلاف".

وكشف الباحثون أن هذا الصنف الجديد يتميز بلونه البني، وبالوبر الذي يغطي قوائمه؛ مما يساعده على الْتقاط قوت يومه.

وأقرّ كو توميكاوا: "لكن لم أكن أتوقع أن نجده بين فكي قرش الحوت".

واستعرض الباحث بعض الأسباب التي تدفع هذه المخلوقات إلى اختيار بيئة من هذا النوع، قائلًا: إن هذا الموقع "موطن جيد بالفعل؛ إذ يتوافر فيه الطعام والمياه".

ولفت إلى أنه يشكّل أيضًا: "مكانًا آمنًا لا توجد فيه كائنات مفترسة".

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
09:26 AM

ماذا بين فكي القرش؟.. اكتشاف "مذهل" يثير دهشة العلماء

قادرة على العيش في الجبال الشاهقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,205

أعلن باحثون يابانيون العثور على مخلوقات جديدة تشبه الجمبري بين فكي قرش الحوت، في اكتشاف آثار دهشة العلماء.

وهذه المخلوقات الصغرى التي أطلق عليها اسم "بودوسيروس جينبي"، تنتمي إلى فصيلة معروفة بقدراتها العالية على العيش في بيئات متنوعة، من الجبال الشاهقة إلى البحار العميقة.

غير أن كو توميكاوا كبير الباحثين في جامعة هيروشوما، أعربَ عن دهشته بإيجادها في فم حيوان.

وحسب "سكاي نيوزعربية"، قال الباحث في تصريحات: "هذه المخلوقات التي يتراوح عادة طولها بين 3 و5 سنتيمترات، مذهلة بالفعل؛ لأن في وسعها العيش في بيئات شديدة الاختلاف".

وكشف الباحثون أن هذا الصنف الجديد يتميز بلونه البني، وبالوبر الذي يغطي قوائمه؛ مما يساعده على الْتقاط قوت يومه.

وأقرّ كو توميكاوا: "لكن لم أكن أتوقع أن نجده بين فكي قرش الحوت".

واستعرض الباحث بعض الأسباب التي تدفع هذه المخلوقات إلى اختيار بيئة من هذا النوع، قائلًا: إن هذا الموقع "موطن جيد بالفعل؛ إذ يتوافر فيه الطعام والمياه".

ولفت إلى أنه يشكّل أيضًا: "مكانًا آمنًا لا توجد فيه كائنات مفترسة".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,032
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,721
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,182
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,346

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة