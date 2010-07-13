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"الأمر بالمعروف بالخرج" تقيم معرضاً توعويًا بمجمع الحديثي مول‎

للتعريف بجريمة الابتزاز والطريقة المثلى للتعامل معها

أقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معرضًا توعويًا للتعريف بجريمة الابتزاز، والطريقة المثلى للتعامل معها، وذلك بمجمع الحديثي مول.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من المتسوقين والباعة خاصة الشباب والفتيات.

وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ودعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

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"الأمر بالمعروف بالخرج" تقيم معرضاً توعويًا بمجمع الحديثي مول‎
سبق

أقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معرضًا توعويًا للتعريف بجريمة الابتزاز، والطريقة المثلى للتعامل معها، وذلك بمجمع الحديثي مول.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من المتسوقين والباعة خاصة الشباب والفتيات.

وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ودعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
05:06 PM

"الأمر بالمعروف بالخرج" تقيم معرضاً توعويًا بمجمع الحديثي مول‎

للتعريف بجريمة الابتزاز والطريقة المثلى للتعامل معها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معرضًا توعويًا للتعريف بجريمة الابتزاز، والطريقة المثلى للتعامل معها، وذلك بمجمع الحديثي مول.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من المتسوقين والباعة خاصة الشباب والفتيات.

وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ودعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,929
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6.7 مليار دولار

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29 مليار ..

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