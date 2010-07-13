"الأمر بالمعروف بالخرج" تقيم معرضاً توعويًا بمجمع الحديثي مول‎

للتعريف بجريمة الابتزاز والطريقة المثلى للتعامل معها

أقامت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معرضًا توعويًا للتعريف بجريمة الابتزاز، والطريقة المثلى للتعامل معها، وذلك بمجمع الحديثي مول.

وشهد المعرض إقبالاً كبيراً وتفاعلاً من المتسوقين والباعة خاصة الشباب والفتيات.

وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ودعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند .