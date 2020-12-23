حالتا وفاة و3 إصابات من عائلة واحدة بانقلاب سيارة بعقبة شعف بلقرن
باشر الحادث 3 فرق إسعافية.. وتم نقل المصابين لمستشفى ثريبان
لقي شخصان مصرعهما، واُصيب 3 جميعهم من عائلة واحدة، إثر حادث انقلاب سيارتهم الهايلوكس في عقبة شعف بلقرن.
وتفصيلًا: أوضح المتحدث باسم فرع الهلال الأحمر بعسير محمد الشهري؛ أن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب في عقبة شعف بلقرن، صباح اليوم الأربعاء، عند الساعة ٨:٥٣ ص، وباشرته الفرق الإسعافية.
فيما أسفر عن الحادث حالتا وفاة وثلاث إصابات متفرقة، وباشر الحادث 3 فرق إسعافية جرى نقل الإصابات الثلاث لمستشفى ثريبان.
حالتا وفاة و3 إصابات من عائلة واحدة بانقلاب سيارة بعقبة شعف بلقرن
سويد الحارثي
سبق
2020-12-23
لقي شخصان مصرعهما، واُصيب 3 جميعهم من عائلة واحدة، إثر حادث انقلاب سيارتهم الهايلوكس في عقبة شعف بلقرن.
وتفصيلًا: أوضح المتحدث باسم فرع الهلال الأحمر بعسير محمد الشهري؛ أن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب في عقبة شعف بلقرن، صباح اليوم الأربعاء، عند الساعة ٨:٥٣ ص، وباشرته الفرق الإسعافية.
فيما أسفر عن الحادث حالتا وفاة وثلاث إصابات متفرقة، وباشر الحادث 3 فرق إسعافية جرى نقل الإصابات الثلاث لمستشفى ثريبان.
23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
09:17 PM
حالتا وفاة و3 إصابات من عائلة واحدة بانقلاب سيارة بعقبة شعف بلقرن
باشر الحادث 3 فرق إسعافية.. وتم نقل المصابين لمستشفى ثريبان
لقي شخصان مصرعهما، واُصيب 3 جميعهم من عائلة واحدة، إثر حادث انقلاب سيارتهم الهايلوكس في عقبة شعف بلقرن.
وتفصيلًا: أوضح المتحدث باسم فرع الهلال الأحمر بعسير محمد الشهري؛ أن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً عن حادث انقلاب في عقبة شعف بلقرن، صباح اليوم الأربعاء، عند الساعة ٨:٥٣ ص، وباشرته الفرق الإسعافية.
فيما أسفر عن الحادث حالتا وفاة وثلاث إصابات متفرقة، وباشر الحادث 3 فرق إسعافية جرى نقل الإصابات الثلاث لمستشفى ثريبان.