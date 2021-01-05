بروفيسور سعودي يقدم مقترحًا لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح.. تعرف عليه

من شأنه تسريع وتيرة عملية التطعيم

قدم بروفيسور الطب التجديدي صفوق الشمري مقترحًا لدول الخليج من شأنه تشجيع المواطنين والمقيمين على تلقي اللقاح بوتيرة أسرع، وذلك عبر السماح بالسفر من دون احترازات إضافية لمن تلقى التطعيم بالفعل.

وكتب بروفيسور الطب التجديدي المشارك بجامعة أوساكا اليابانية، صفوق الشمري، عبر حسابه على "تويتر": "أقترح على دول الخليج أن من أخذ وأتم اللقاحات أن يسمح له بالسفر من دون احترازات إضافية! حتى تبدأ الحياة تعود لطبيعتها، وأيضًا يشجع الناس على أخذ اللقاح بأسرع وقت ممكن!". مضيفًا: "ما المنطق من أن يطبق العزل في السفر لشخص ما أخذ اللقاحات!".

وحول عدم فعالية اللقاح بنسبة 100 %، قال "الشمري": "لا يوجد لقاح يعطي ١٠٠ ٪، حتى لقاح الإنفلونزا نسبته ٤٠-٦٠ ٪ فقط مع ذلك نعطيه للناس، والناس تعيش طبيعيًا من دون حظر". وأضاف: "إعطاء اللقاح (حاليًا) يكون لسببين حتى لو لم يكن ١٠٠ ٪ فإنه يمنع الحالات الشديدة التي تؤدي للعناية المركزة والوفيات والتي ترهق النظام الصحي، وأيضًا لكسر سلسلة الانتشار!".

يُذكر أن السعودية قد باشرت حملات التطعيم منتصف شهر ديسمبر الماضي، ذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19التي تنفذها وزارة الصحة، وتبعتها عدد من الدول الخليجية التي باشرت تطعيم سكانها باللقاح.