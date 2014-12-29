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مجلس النواب الأمريكي يقرّ زيادة المدفوعات للمواطنين من 600 إلى 2000 دولار لتجاوز أزمة كورونا

المتوقع أن يصوّت عليها مجلس الشيوخ في وقت لاحق

وافق مجلس النواب الأمريكي على زيادة المدفوعات للمواطنين لمساعدتهم على تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا من 600 إلى 2000 دولار، وذلك تلبية لمطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصوّت 275 نائباً في المجلس لمصلحة الزيادة، بينما عارضها 134 نائباً، ومن المتوقع أن يصوّت عليها مجلس الشيوخ في وقت لاحق.

وكان ترامب قد هدّد بعرقلة حزمة إنفاق حكومي ومساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا بقيمة 2.3 تريليون دولار؛ إن لم يوافق المشرّعون على زيادة المدفوعات للمواطنين إلى 2000 دولار.

ونشأ مشهد نادر بين الرئيس الأمريكي والكونغرس، حيث أيّد الديمقراطيون مقترح الرئيس الجمهوري ترامب؛ بينما عارضه النواب الجمهوريون.. ولا يزال مصير مشروع القانون غامضاً، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية في مجلس الشيوخ.

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مجلس النواب الأمريكي يقرّ زيادة المدفوعات للمواطنين من 600 إلى 2000 دولار لتجاوز أزمة كورونا
سبق

وافق مجلس النواب الأمريكي على زيادة المدفوعات للمواطنين لمساعدتهم على تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا من 600 إلى 2000 دولار، وذلك تلبية لمطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصوّت 275 نائباً في المجلس لمصلحة الزيادة، بينما عارضها 134 نائباً، ومن المتوقع أن يصوّت عليها مجلس الشيوخ في وقت لاحق.

وكان ترامب قد هدّد بعرقلة حزمة إنفاق حكومي ومساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا بقيمة 2.3 تريليون دولار؛ إن لم يوافق المشرّعون على زيادة المدفوعات للمواطنين إلى 2000 دولار.

ونشأ مشهد نادر بين الرئيس الأمريكي والكونغرس، حيث أيّد الديمقراطيون مقترح الرئيس الجمهوري ترامب؛ بينما عارضه النواب الجمهوريون.. ولا يزال مصير مشروع القانون غامضاً، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية في مجلس الشيوخ.

29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442
08:21 AM

مجلس النواب الأمريكي يقرّ زيادة المدفوعات للمواطنين من 600 إلى 2000 دولار لتجاوز أزمة كورونا

المتوقع أن يصوّت عليها مجلس الشيوخ في وقت لاحق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافق مجلس النواب الأمريكي على زيادة المدفوعات للمواطنين لمساعدتهم على تجاوز تداعيات أزمة فيروس كورونا من 600 إلى 2000 دولار، وذلك تلبية لمطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصوّت 275 نائباً في المجلس لمصلحة الزيادة، بينما عارضها 134 نائباً، ومن المتوقع أن يصوّت عليها مجلس الشيوخ في وقت لاحق.

وكان ترامب قد هدّد بعرقلة حزمة إنفاق حكومي ومساعدات لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا بقيمة 2.3 تريليون دولار؛ إن لم يوافق المشرّعون على زيادة المدفوعات للمواطنين إلى 2000 دولار.

ونشأ مشهد نادر بين الرئيس الأمريكي والكونغرس، حيث أيّد الديمقراطيون مقترح الرئيس الجمهوري ترامب؛ بينما عارضه النواب الجمهوريون.. ولا يزال مصير مشروع القانون غامضاً، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية في مجلس الشيوخ.

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