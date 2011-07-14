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الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تدعو لشغل الوظائف المعلنة المشمولة في سلم الوظائف الصحية

للرجال والنساء والتقديم عن طريق الموقع الإلكتروني لـ"جدارة"

دعت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الخريجين ذكوراً وإناثاً الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة في سلم الوظائف الصحية (طبيب مقيم، أخصائي، صيدلي، فني) الراغبين في التقديم على الإعلان خلال فترة التقديم المحددة للقبول من 18/ 11/ 1440هـ ولمدة 5 أيام واختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل وفق دليل التصنيف وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لجدارة (https://eservices.mcs.gov.sa/Jadara3/Users/Index.aspx).

وحول متطلبات التقديم اشترطت الخدمات الطبية بالوزارة أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان، واجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. والحصول على قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

وكذلك إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكل المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية وأن تكون الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها تم تحديدها وفقاً لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية، مع التأكيد على أن الأولوية في الترشيح هي للمؤهلات العلمية ماجستير ثم بكالوريوس عن طريق الانتظام ومن ثم الخريجين عن طريق الانتساب، مع اجتياز المقابلة الشخصية.

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اعلان
الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تدعو لشغل الوظائف المعلنة المشمولة في سلم الوظائف الصحية
سبق

دعت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الخريجين ذكوراً وإناثاً الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة في سلم الوظائف الصحية (طبيب مقيم، أخصائي، صيدلي، فني) الراغبين في التقديم على الإعلان خلال فترة التقديم المحددة للقبول من 18/ 11/ 1440هـ ولمدة 5 أيام واختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل وفق دليل التصنيف وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لجدارة (https://eservices.mcs.gov.sa/Jadara3/Users/Index.aspx).

وحول متطلبات التقديم اشترطت الخدمات الطبية بالوزارة أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان، واجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. والحصول على قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

وكذلك إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكل المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية وأن تكون الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها تم تحديدها وفقاً لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية، مع التأكيد على أن الأولوية في الترشيح هي للمؤهلات العلمية ماجستير ثم بكالوريوس عن طريق الانتظام ومن ثم الخريجين عن طريق الانتساب، مع اجتياز المقابلة الشخصية.

14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440
04:37 PM

الخدمات الطبية بـ"الداخلية" تدعو لشغل الوظائف المعلنة المشمولة في سلم الوظائف الصحية

للرجال والنساء والتقديم عن طريق الموقع الإلكتروني لـ"جدارة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,588

دعت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية الخريجين ذكوراً وإناثاً الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة في سلم الوظائف الصحية (طبيب مقيم، أخصائي، صيدلي، فني) الراغبين في التقديم على الإعلان خلال فترة التقديم المحددة للقبول من 18/ 11/ 1440هـ ولمدة 5 أيام واختيار الوظيفة المناسبة للمؤهل وفق دليل التصنيف وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لجدارة (https://eservices.mcs.gov.sa/Jadara3/Users/Index.aspx).

وحول متطلبات التقديم اشترطت الخدمات الطبية بالوزارة أن تكون الدرجة العلمية والتخصص مشمولة في الإعلان، واجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. والحصول على قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

وكذلك إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكل المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية وأن تكون الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها تم تحديدها وفقاً لما نصت عليه لائحة الوظائف الصحية، مع التأكيد على أن الأولوية في الترشيح هي للمؤهلات العلمية ماجستير ثم بكالوريوس عن طريق الانتظام ومن ثم الخريجين عن طريق الانتساب، مع اجتياز المقابلة الشخصية.

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200 مليون

26 ديسمبر
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