بالصور.. ضبط مسافر حاول تهريب 1300 حبة ترامادول من مصر للسعودية

خبَّأها داخل برطمان به مواد غذائية

تمكَّنت السلطات المصرية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، من ضبط راكب حاول تهريب كمية كبيرة من الترامادول المخدر قبل سفره إلى السعودية، وتحديدًا إلى القصيم.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، نقلًا عن صحيفة اليوم السابع المصرية، بأنه أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب رحلة طائرة طيران النيل المتجهة إلى القصيم، اشتبهت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب في وجود جسم معتم داخل إحدى حقائب الراكب، وبفتح الحقيبة وتفتيشها تبين أن بداخلها برطمانًا به مواد غذائية عثر بداخلها على 3 لفافات فيها 1300 قرص لعقار الترامدول المخدر.

وأمر مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.