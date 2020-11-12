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الملحوظ واللاحق والقائم.. "خريطة انخفاض الحرارة" بتوقيع "المسند"

فيما توقعت "الأرصاد" أمطارًا رعدية ورياحًا تَحُد من الرؤية بمناطق عدة

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، انخفاضًا في درجات الحرارة اعتبارًا من ليلة الجمعة على الوسطى.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ من ليلة الجمعة في #الوسطى، ثم #الشرقية من يوم السبت، وفي القطاع الشمالي الانخفاض قائم بشكل تدريجي".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُسبَق برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية (الشمالية منها).. كما يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير الباحة.

الدكتور عبدالله المسند الحالات المناخية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الملحوظ واللاحق والقائم.. "خريطة انخفاض الحرارة" بتوقيع "المسند"
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، انخفاضًا في درجات الحرارة اعتبارًا من ليلة الجمعة على الوسطى.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ من ليلة الجمعة في #الوسطى، ثم #الشرقية من يوم السبت، وفي القطاع الشمالي الانخفاض قائم بشكل تدريجي".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُسبَق برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية (الشمالية منها).. كما يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير الباحة.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
11:19 AM

الملحوظ واللاحق والقائم.. "خريطة انخفاض الحرارة" بتوقيع "المسند"

فيما توقعت "الأرصاد" أمطارًا رعدية ورياحًا تَحُد من الرؤية بمناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، انخفاضًا في درجات الحرارة اعتبارًا من ليلة الجمعة على الوسطى.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أن تنخفض درجة الحرارة بشكل ملحوظ من ليلة الجمعة في #الوسطى، ثم #الشرقية من يوم السبت، وفي القطاع الشمالي الانخفاض قائم بشكل تدريجي".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تُسبَق برياح سطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية (الشمالية منها).. كما يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير الباحة.

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