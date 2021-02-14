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"الجهني" محذراً أهالي الغربية: لا تنخدعوا بالحرارة.. موعدنا الأربعاء والخميس

قال: نبّهوا من حولكم الصيف لم يبدأ بعدُ رغم درجات الحرارة الثلاثينية المسجلة

حذر الدكتور زياد الجهني الباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسميات، أهالي المنطقة الغربية من آخر موجة برد تضرب المنطقة خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال "الجهني" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "أهل الغربية يحسبون أن الصيف بدأ، الحرارة الآن ما بين 33-38 على معظم المناطق الغربية، لكن، الله يعينكم على برد الأربعاء والخميس.. أقوى وآخر موجة برد تضرب المنطقة الغربية في هذا العام، نبهوا من حولكم فضلاً".

الدكتور زياد الجهني المنطقة الغربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجهني" محذراً أهالي الغربية: لا تنخدعوا بالحرارة.. موعدنا الأربعاء والخميس
سبق

حذر الدكتور زياد الجهني الباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسميات، أهالي المنطقة الغربية من آخر موجة برد تضرب المنطقة خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال "الجهني" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "أهل الغربية يحسبون أن الصيف بدأ، الحرارة الآن ما بين 33-38 على معظم المناطق الغربية، لكن، الله يعينكم على برد الأربعاء والخميس.. أقوى وآخر موجة برد تضرب المنطقة الغربية في هذا العام، نبهوا من حولكم فضلاً".

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
03:41 PM

"الجهني" محذراً أهالي الغربية: لا تنخدعوا بالحرارة.. موعدنا الأربعاء والخميس

قال: نبّهوا من حولكم الصيف لم يبدأ بعدُ رغم درجات الحرارة الثلاثينية المسجلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر الدكتور زياد الجهني الباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسميات، أهالي المنطقة الغربية من آخر موجة برد تضرب المنطقة خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وقال "الجهني" في تغريدة على حسابه بـ"تويتر": "أهل الغربية يحسبون أن الصيف بدأ، الحرارة الآن ما بين 33-38 على معظم المناطق الغربية، لكن، الله يعينكم على برد الأربعاء والخميس.. أقوى وآخر موجة برد تضرب المنطقة الغربية في هذا العام، نبهوا من حولكم فضلاً".

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