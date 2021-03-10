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لتلبية احتياجات الصحة.. السعودية تتبرع بمليون دولار لولاية تكساس بعد العاصفة الثلجية

قدمت مساعدات للمؤسسات الصحية وصناديق الإغاثة.. منصور: كرم أرامكو سيساعد السكان

تبرعت السعودية من خلال شركة "أرامكو أمريكا" التابعة لشركة "أرامكو السعودية" ومقرها مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، بمبلغ مليون دولار لمساعدة مدينة هيوستن وبورث آرثر التابعة لها، لتلبية احتياجات الصحة العامة بعد العاصفة الثلجة التي تعرضت لها المدينة في منتصف فبراير الماضي.

ووفقًا لموقع "ناتشورال قاس" المتخصص في أخبار الطاقة؛ فإن السعودية تبرعت بـ500 ألف دولار لمؤسسة هيوستن الصحية لكبار السن والسكان المعرضين للخطر و400 ألف دولار لصندوق إغاثة العاصفة الشتوية لسكان هيوستن، كما تلقى صندوق الإغاثة لحالات الطوارئ بجنوب شرق تكساس 100 ألف دولار لمساعدة السكان في مدينة بورت آرثر.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيوستن الصحية، روبن منصور: إن كرم شركة أرامكو سيساعد بشكل مباشر السكانَ المعرضين للخطر الذين تحملوا درجات حرارة بلغت مرحلة التجمد.

وقال نبيل الأفاليج، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمريكا: "كانت هيوستن مقرنا الرئيسي منذ ما يقرب من 50 عامًا، نحن نتطلع لمساعدة هيوستن خلال هذه الأوقات الصعبة وتقديم دعمنا إلى بورت آرثر والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 20 شخصًا توفوا في مدينة هيوستن في منتصف شهر فبرار الماضي؛ حيث تسببت العاصفة الثلجية بانقطاع الكهرباء والمياه عن الملايين وتركتهم دون وسائل التدفئة.

أرامكو أمريكا أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتلبية احتياجات الصحة.. السعودية تتبرع بمليون دولار لولاية تكساس بعد العاصفة الثلجية
سبق

تبرعت السعودية من خلال شركة "أرامكو أمريكا" التابعة لشركة "أرامكو السعودية" ومقرها مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، بمبلغ مليون دولار لمساعدة مدينة هيوستن وبورث آرثر التابعة لها، لتلبية احتياجات الصحة العامة بعد العاصفة الثلجة التي تعرضت لها المدينة في منتصف فبراير الماضي.

ووفقًا لموقع "ناتشورال قاس" المتخصص في أخبار الطاقة؛ فإن السعودية تبرعت بـ500 ألف دولار لمؤسسة هيوستن الصحية لكبار السن والسكان المعرضين للخطر و400 ألف دولار لصندوق إغاثة العاصفة الشتوية لسكان هيوستن، كما تلقى صندوق الإغاثة لحالات الطوارئ بجنوب شرق تكساس 100 ألف دولار لمساعدة السكان في مدينة بورت آرثر.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيوستن الصحية، روبن منصور: إن كرم شركة أرامكو سيساعد بشكل مباشر السكانَ المعرضين للخطر الذين تحملوا درجات حرارة بلغت مرحلة التجمد.

وقال نبيل الأفاليج، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمريكا: "كانت هيوستن مقرنا الرئيسي منذ ما يقرب من 50 عامًا، نحن نتطلع لمساعدة هيوستن خلال هذه الأوقات الصعبة وتقديم دعمنا إلى بورت آرثر والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 20 شخصًا توفوا في مدينة هيوستن في منتصف شهر فبرار الماضي؛ حيث تسببت العاصفة الثلجية بانقطاع الكهرباء والمياه عن الملايين وتركتهم دون وسائل التدفئة.

10 مارس 2021 - 26 رجب 1442
12:46 PM

لتلبية احتياجات الصحة.. السعودية تتبرع بمليون دولار لولاية تكساس بعد العاصفة الثلجية

قدمت مساعدات للمؤسسات الصحية وصناديق الإغاثة.. منصور: كرم أرامكو سيساعد السكان

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خالد علي - الرياض
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تبرعت السعودية من خلال شركة "أرامكو أمريكا" التابعة لشركة "أرامكو السعودية" ومقرها مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، بمبلغ مليون دولار لمساعدة مدينة هيوستن وبورث آرثر التابعة لها، لتلبية احتياجات الصحة العامة بعد العاصفة الثلجة التي تعرضت لها المدينة في منتصف فبراير الماضي.

ووفقًا لموقع "ناتشورال قاس" المتخصص في أخبار الطاقة؛ فإن السعودية تبرعت بـ500 ألف دولار لمؤسسة هيوستن الصحية لكبار السن والسكان المعرضين للخطر و400 ألف دولار لصندوق إغاثة العاصفة الشتوية لسكان هيوستن، كما تلقى صندوق الإغاثة لحالات الطوارئ بجنوب شرق تكساس 100 ألف دولار لمساعدة السكان في مدينة بورت آرثر.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة هيوستن الصحية، روبن منصور: إن كرم شركة أرامكو سيساعد بشكل مباشر السكانَ المعرضين للخطر الذين تحملوا درجات حرارة بلغت مرحلة التجمد.

وقال نبيل الأفاليج، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو أمريكا: "كانت هيوستن مقرنا الرئيسي منذ ما يقرب من 50 عامًا، نحن نتطلع لمساعدة هيوستن خلال هذه الأوقات الصعبة وتقديم دعمنا إلى بورت آرثر والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها.

يشار إلى أن ما لا يقل عن 20 شخصًا توفوا في مدينة هيوستن في منتصف شهر فبرار الماضي؛ حيث تسببت العاصفة الثلجية بانقطاع الكهرباء والمياه عن الملايين وتركتهم دون وسائل التدفئة.

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