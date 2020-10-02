توجيه وزاري للأمانات بتفعيل خطط الطوارئ لتلافي مخاطر السيول

"الحقيل" يشدد لتسخير الإمكانيات وضمان سلامة الأرواح والممتلكات

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، جميع الأمانات والبلديات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، بتفعيل خطط الطوارئ والتأكد من جاهزيتها، وحصر الإمكانيات الآلية والبشرية، لتلافي أخطار الأمطار والسيول في مختلف مناطق ومحافظات ومدن المملكة، واتخاذ جميع الإجراءات لضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

وشدد "الحقيل" على تسخير الإمكانيات ووضعها في حالة الاستعداد والتأهب للتعامل مع مخاطر الأمطار والسيول، وما ينتج عنها من تجمعات مائية في المناطق المنخفضة والطرق، والقيام على تفقد شبكات تصريف مياه السيول والأنفاق والعبارات والجسور ضمن النطاق العمراني، وصيانتها قبل موسم الأمطار وأثناء هطولها، وإزالة أية عوائق تؤثر في فعاليتها.

وتضمنت التوجيهات أهمية التنسيق والتعاون مع الجهات والأجهزة الحكومية في التعامل مع الحالات المطرية الغزيرة والسيول من خلال لجان الدفاع المدني بالمناطق، والرفع لأمراء المناطق رؤساء لجان الدفاع المدني بخطة تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، وتزويد أعضاء لجنة الدفاع المدني بالمناطق بهذه الخطة، وفق الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية، وكذلك تزويد الإدارة العامة للكوارث بوكالة الوزارة للشؤون الفنية، بتقرير مفصل عن استعدادات الأمانة لموسم الأمطار لهذا العام 1442هـ.