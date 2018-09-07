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وزارة الإعلام تطلق هوية وشعار اليوم الوطني الـ(88)

أطلقت اليوم وزارة الإعلام -ممثلة في مركز التواصل الحكومي- هوية وشعار اليوم الوطني الـ(88) للمملكة.

وقال الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي: إن إطلاق الهوية الجديدة والشعار يأتي ضمن الخطة الإعلامية الاستراتيجية لوزارة الإعلام، التي تهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية للجهات المشاركة، عبر هوية موحدة معتمدة لليوم الوطني.

وذكر الدكتور "المغلوث" أن الشعار يمثل فلسفة مستمدة من خريطة المملكة، ومن مجموع عدد أحرف اليوم الوطني ورقم السنة اللذيْن يساويان عدد مناطق المملكة الـ(13)، كما أن الانحناءات في الشعار تمثل تضاريس المملكة المتنوعة.

وأضاف الدكتور "المغلوث" أن الهوية الجديدة تسلط الضوء على الملامح الإيجابية العامة للمملكة، وتسعى إلى تقديم مفهوم جديد للتغطية الإعلامية للاحتفالات، ووضع بصمة متميزة ومختلفة للمناسبات والاحتفالات الوطنية، كما تهدف إلى تعزيز مشاعر الحب والولاء لولاة الأمر، وقيم الانتماء للوطن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أن الشعار اللفظي يحمل في طياته أيضاً فلسفة مستمدة من عمق التاريخ الذي يجسده النشيد الوطني، ويردده الجميع في كل وقت؛ مبيناً أن كلمة "المجد" في الشعار تشير إلى العزة والرفعة؛ بينما تشير كلمة "العلياء" إلى الطموح حد عنان السماء، كما تهدف رؤية المملكة 2030.

وأفاد الدكتور "المغلوث" بأن تصميم الهوية بالكامل قام به مجموعة من الشباب السعودي المبدع، الذي يقدم عصارة فكره من أجل رفعة الوطن.

وأكد المتحدث الرسمي حِرص معالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام على توظيف طاقات الشباب السعودي والاستفادة من قدراتهم، مدللاً على ذلك بما يقوم به مركز التواصل الحكومي الذي يعمل به أكثر من 40 شاباً وشابة من الطاقات الوطنية، في مختلف تخصصات الإعلام؛ التي تشمل إنتاج وصياغة المحتوى، والتصميم، والإنفوجرافيك، والموشن جرافيك، والتصوير والمونتاج، وإخراج الأفلام، وبناء الخطط الإعلامية وغيرها.

وسيتم استخدام الهوية الجديدة لليوم الوطني عبر المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية، وفي الصحف ووسائل الإعلام، وكما سيجري نشرها من خلال الرسائل الإعلامية والفيديوهات وفي المطبوعات وغيرها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الإعلام تطلق هوية وشعار اليوم الوطني الـ(88)
سبق

أطلقت اليوم وزارة الإعلام -ممثلة في مركز التواصل الحكومي- هوية وشعار اليوم الوطني الـ(88) للمملكة.

وقال الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي: إن إطلاق الهوية الجديدة والشعار يأتي ضمن الخطة الإعلامية الاستراتيجية لوزارة الإعلام، التي تهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية للجهات المشاركة، عبر هوية موحدة معتمدة لليوم الوطني.

وذكر الدكتور "المغلوث" أن الشعار يمثل فلسفة مستمدة من خريطة المملكة، ومن مجموع عدد أحرف اليوم الوطني ورقم السنة اللذيْن يساويان عدد مناطق المملكة الـ(13)، كما أن الانحناءات في الشعار تمثل تضاريس المملكة المتنوعة.

وأضاف الدكتور "المغلوث" أن الهوية الجديدة تسلط الضوء على الملامح الإيجابية العامة للمملكة، وتسعى إلى تقديم مفهوم جديد للتغطية الإعلامية للاحتفالات، ووضع بصمة متميزة ومختلفة للمناسبات والاحتفالات الوطنية، كما تهدف إلى تعزيز مشاعر الحب والولاء لولاة الأمر، وقيم الانتماء للوطن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أن الشعار اللفظي يحمل في طياته أيضاً فلسفة مستمدة من عمق التاريخ الذي يجسده النشيد الوطني، ويردده الجميع في كل وقت؛ مبيناً أن كلمة "المجد" في الشعار تشير إلى العزة والرفعة؛ بينما تشير كلمة "العلياء" إلى الطموح حد عنان السماء، كما تهدف رؤية المملكة 2030.

وأفاد الدكتور "المغلوث" بأن تصميم الهوية بالكامل قام به مجموعة من الشباب السعودي المبدع، الذي يقدم عصارة فكره من أجل رفعة الوطن.

وأكد المتحدث الرسمي حِرص معالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام على توظيف طاقات الشباب السعودي والاستفادة من قدراتهم، مدللاً على ذلك بما يقوم به مركز التواصل الحكومي الذي يعمل به أكثر من 40 شاباً وشابة من الطاقات الوطنية، في مختلف تخصصات الإعلام؛ التي تشمل إنتاج وصياغة المحتوى، والتصميم، والإنفوجرافيك، والموشن جرافيك، والتصوير والمونتاج، وإخراج الأفلام، وبناء الخطط الإعلامية وغيرها.

وسيتم استخدام الهوية الجديدة لليوم الوطني عبر المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية، وفي الصحف ووسائل الإعلام، وكما سيجري نشرها من خلال الرسائل الإعلامية والفيديوهات وفي المطبوعات وغيرها.

07 سبتمبر 2018 - 27 ذو الحجة 1439
04:15 PM

وزارة الإعلام تطلق هوية وشعار اليوم الوطني الـ(88)

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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أطلقت اليوم وزارة الإعلام -ممثلة في مركز التواصل الحكومي- هوية وشعار اليوم الوطني الـ(88) للمملكة.

وقال الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي: إن إطلاق الهوية الجديدة والشعار يأتي ضمن الخطة الإعلامية الاستراتيجية لوزارة الإعلام، التي تهدف إلى توحيد الرسالة الإعلامية للجهات المشاركة، عبر هوية موحدة معتمدة لليوم الوطني.

وذكر الدكتور "المغلوث" أن الشعار يمثل فلسفة مستمدة من خريطة المملكة، ومن مجموع عدد أحرف اليوم الوطني ورقم السنة اللذيْن يساويان عدد مناطق المملكة الـ(13)، كما أن الانحناءات في الشعار تمثل تضاريس المملكة المتنوعة.

وأضاف الدكتور "المغلوث" أن الهوية الجديدة تسلط الضوء على الملامح الإيجابية العامة للمملكة، وتسعى إلى تقديم مفهوم جديد للتغطية الإعلامية للاحتفالات، ووضع بصمة متميزة ومختلفة للمناسبات والاحتفالات الوطنية، كما تهدف إلى تعزيز مشاعر الحب والولاء لولاة الأمر، وقيم الانتماء للوطن.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام أن الشعار اللفظي يحمل في طياته أيضاً فلسفة مستمدة من عمق التاريخ الذي يجسده النشيد الوطني، ويردده الجميع في كل وقت؛ مبيناً أن كلمة "المجد" في الشعار تشير إلى العزة والرفعة؛ بينما تشير كلمة "العلياء" إلى الطموح حد عنان السماء، كما تهدف رؤية المملكة 2030.

وأفاد الدكتور "المغلوث" بأن تصميم الهوية بالكامل قام به مجموعة من الشباب السعودي المبدع، الذي يقدم عصارة فكره من أجل رفعة الوطن.

وأكد المتحدث الرسمي حِرص معالي الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام على توظيف طاقات الشباب السعودي والاستفادة من قدراتهم، مدللاً على ذلك بما يقوم به مركز التواصل الحكومي الذي يعمل به أكثر من 40 شاباً وشابة من الطاقات الوطنية، في مختلف تخصصات الإعلام؛ التي تشمل إنتاج وصياغة المحتوى، والتصميم، والإنفوجرافيك، والموشن جرافيك، والتصوير والمونتاج، وإخراج الأفلام، وبناء الخطط الإعلامية وغيرها.

وسيتم استخدام الهوية الجديدة لليوم الوطني عبر المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية، وفي الصحف ووسائل الإعلام، وكما سيجري نشرها من خلال الرسائل الإعلامية والفيديوهات وفي المطبوعات وغيرها.

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