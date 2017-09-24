النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير "صحة القنفذة": يحقّ لنا أن نفخر بالمنجزات في يوم الوطن

أشار لضرب أروع الأمثلة المسطورة بذاكرة التاريخ في المجال الصحي

أكد مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد مديني العمري، في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني: في هذا اليوم العظيم لمملكتنا الغالية بلاد الحرمين الشريفين موطن الحضارة والرخاء؛ يسعدني فيه أن أتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات باسمي واسم جميع منسوبي "صحة القنفذة" إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى وليّ العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي الوفيّ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٩١ تحت شعار "هي لنا دار".

وأضاف: يحق لنا أن نفخر بمنجزات الوطن؛ حيث شهدت المملكة تطورات في مجالات عدة ومتنوعة ونهضة حضارية وتنمية مكانية لراحة المواطن والاستفادة من جميع الخدمات في أماكن تواجدهم، ويأتي ذلك بدعم وتوجيه من قيادتنا الرشيدة.

وأردف "العمري": أروع الأمثلة سطرت بماء الذهب وذاكرة التاريخ في المجال الصحي من خلال التعامل مع جائحة كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير "صحة القنفذة": يحقّ لنا أن نفخر بالمنجزات في يوم الوطن
سبق

أكد مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد مديني العمري، في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني: في هذا اليوم العظيم لمملكتنا الغالية بلاد الحرمين الشريفين موطن الحضارة والرخاء؛ يسعدني فيه أن أتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات باسمي واسم جميع منسوبي "صحة القنفذة" إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى وليّ العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي الوفيّ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٩١ تحت شعار "هي لنا دار".

وأضاف: يحق لنا أن نفخر بمنجزات الوطن؛ حيث شهدت المملكة تطورات في مجالات عدة ومتنوعة ونهضة حضارية وتنمية مكانية لراحة المواطن والاستفادة من جميع الخدمات في أماكن تواجدهم، ويأتي ذلك بدعم وتوجيه من قيادتنا الرشيدة.

وأردف "العمري": أروع الأمثلة سطرت بماء الذهب وذاكرة التاريخ في المجال الصحي من خلال التعامل مع جائحة كورونا.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
05:04 PM

مدير "صحة القنفذة": يحقّ لنا أن نفخر بالمنجزات في يوم الوطن

أشار لضرب أروع الأمثلة المسطورة بذاكرة التاريخ في المجال الصحي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - القنفذة
1
596

أكد مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد مديني العمري، في كلمة له بمناسبة اليوم الوطني: في هذا اليوم العظيم لمملكتنا الغالية بلاد الحرمين الشريفين موطن الحضارة والرخاء؛ يسعدني فيه أن أتقدّم بأسمى آيات التهاني والتبريكات باسمي واسم جميع منسوبي "صحة القنفذة" إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى وليّ العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي الوفيّ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني ٩١ تحت شعار "هي لنا دار".

وأضاف: يحق لنا أن نفخر بمنجزات الوطن؛ حيث شهدت المملكة تطورات في مجالات عدة ومتنوعة ونهضة حضارية وتنمية مكانية لراحة المواطن والاستفادة من جميع الخدمات في أماكن تواجدهم، ويأتي ذلك بدعم وتوجيه من قيادتنا الرشيدة.

وأردف "العمري": أروع الأمثلة سطرت بماء الذهب وذاكرة التاريخ في المجال الصحي من خلال التعامل مع جائحة كورونا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,909
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,730
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,911
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,247

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة