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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8088.73 نقطة

بتداولات بلغت 8 مليارات ريال لأكثر من 300 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 90.14 نقطة ليقفل عند مستوى 8088.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ثمانية مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 179 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 12 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، والبحر الأحمر، وأنعام القابضة، وشمس، وأسمنت حائل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الكثيري، والتموين، وأسمنت القصيم، والأهلية، وتكافل الراجحي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10% و3.37%.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، دار الأركان، والأسماك، وكيان السعودية، وكيمانول هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، والأسماك، والراجحي، ووفرة، ومعدنية الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 89.48 نقطة ليقفل عند مستوى 18620.32 نقطة، وبتداولات بلغت 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1503 صفقات.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8088.73 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 90.14 نقطة ليقفل عند مستوى 8088.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ثمانية مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 179 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 12 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، والبحر الأحمر، وأنعام القابضة، وشمس، وأسمنت حائل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الكثيري، والتموين، وأسمنت القصيم، والأهلية، وتكافل الراجحي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10% و3.37%.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، دار الأركان، والأسماك، وكيان السعودية، وكيمانول هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، والأسماك، والراجحي، ووفرة، ومعدنية الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 89.48 نقطة ليقفل عند مستوى 18620.32 نقطة، وبتداولات بلغت 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1503 صفقات.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
04:00 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 8088.73 نقطة

بتداولات بلغت 8 مليارات ريال لأكثر من 300 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعاً 90.14 نقطة ليقفل عند مستوى 8088.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها ثمانية مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 179 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 12 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بحر العرب، والبحر الأحمر، وأنعام القابضة، وشمس، وأسمنت حائل الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الكثيري، والتموين، وأسمنت القصيم، والأهلية، وتكافل الراجحي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10% و3.37%.

وكانت أسهم شركات الكابلات السعودية، دار الأركان، والأسماك، وكيان السعودية، وكيمانول هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، والأسماك، والراجحي، ووفرة، ومعدنية الأكثر نشاطاً في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 89.48 نقطة ليقفل عند مستوى 18620.32 نقطة، وبتداولات بلغت 51 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 1503 صفقات.

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