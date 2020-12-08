البحرين تُدين محاولة مليشيات الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة

أكدت دعمها لكل ما تتخذه من إجراءات ضد من يستهدف أمنها وسلامة مواطنيها

أدانت مملكة البحرين بشدة، محاولة مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية في المملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مسيرة (مفخخة).

وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، على موقف مملكة البحرين الداعم دائمًا للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات ضد كل من يستهدف أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها؛ مشيدة في الوقت نفسه بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وإسقاطها.